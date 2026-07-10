En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este viernes, 10 de julio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 283,75 euros, cifra que refleja una variación del 4,48% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos 2 días consecutivos. Esta tendencia sugiere que el interés por Bitcoin Cash está en aumento, lo que podría atraer más inversión en el futuro.

Bitcoin Cash muestra una evolución mixta: en la última semana avanzó 1.7%, señal de un repunte de corto plazo, pero en el último año su cotización cayó 54.27%, evidenciando una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes la mantuvieron en ese periodo; así, el reciente alza semanal no compensa las pérdidas acumuladas y subraya la elevada volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 37.01 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.87 %.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.