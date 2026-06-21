Se viene la tormenta del año con 24 horas de diluvios intensos y granizo: qué zonas estarán afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España ha activado avisos por el intenso episodio que combina calor extremo y tormentas que se desarrollarán este domingo.

La entrada de aire cálido desde el sur provocará temperaturas muy altas en gran parte de la península, mientras que en el centro y noroeste se esperan chubascos y tormentas fuertes, algunas acompañadas de granizo y rachas de viento muy intensas.

Se viene la tormenta del año con 24 horas de diluvios intensos y granizo: qué zonas estarán afectadas EFE

Alerta por lluvias en estas zonas de España

A pesar del ambiente muy cálido, la inestabilidad atmosférica generará tormentas en el noroeste y centro de España.

La Aemet advierte de precipitaciones que podrían ser intensas y persistentes durante varias horas, con potencial para acumular cantidades significativas de lluvia en poco tiempo y la posible caída de granizo.

Se viene el calor extremo al país

Este domingo marcará el inicio de la primera ola de calor de la temporada, que se prolongará al menos hasta el miércoles.

Las temperaturas subirán de forma generalizada, con máximas que superarán los 36-38 grados en muchos puntos del interior y alcanzarán o sobrepasarán los 40 grados en el País Vasco, valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Se viene la tormenta del año con 24 horas de diluvios intensos y granizo: qué zonas estarán afectadas AEMET

¿A qué zonas afectarán las lluvias y tormentas?

Las comunidades que registrarán lluvias y tormentas más destacadas son Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

Asturias: chubascos por la tarde acompañados de tormentas fuertes

Cantabria: tormentas especialmente en el tercio oriental, con algunos chubascos dispersos.

Castilla y León: chubascos con tormenta que serán generalizados y localmente fuertes, con mayor probabilidad en zonas de montaña.

Madrid: probables chubascos y tormentas por la tarde, que podrán ir acompañadas de granizo.

Castilla-La Mancha: probables chubascos y tormentas acompañadas de granizo, con presencia de calima.

Recomendaciones ante el temporal de lluvias, granizo y calor

Ante este episodio combinado de altas temperaturas y tormentas, es fundamental extremar las precauciones. Las tormentas pueden generar rachas de viento fuertes, granizo y precipitaciones intensas en cortos periodos, lo que aumenta el riesgo en carreteras, zonas rurales y actividades al aire libre.

La Aemet también mantiene avisos naranjas por calor en varias comunidades. Se recomienda especial atención a personas vulnerables: mayores de 65 años, niños, enfermos crónicos y trabajadores al aire libre.

Medidas básicas incluyen buena hidratación, evitar el sol en las horas centrales, reducir actividad física intensa y prestar atención a las alertas meteorológicas actualizadas.

En las zonas de tormentas, conviene evitar áreas abiertas durante los chubascos más intensos, resguardarse de posibles rachas de viento y granizo, y no circular por zonas propensas a inundaciones si se activan alertas.