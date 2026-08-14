En el mercado del euro y la libra esterlina, la cotización cayó -0.13% en la última semana y -2.11% en el último año, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

En la sesión de apertura de este viernes, 14 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8549 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en su valor sugiere un interés creciente por parte de los inversores y un fortalecimiento en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que la monedalibra podría estar beneficiándose de factores externos que impulsan su demanda. Un seguimiento cercano permitirá determinar si esta subida se mantendrá en el tiempo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.27% de volatilidad, es menor que la volatilidad anual del 3.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.