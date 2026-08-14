La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este viernes, 14 de agosto de 2026 es de 16,82 euros y fijan un total de 14.511 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,18%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A mostró un comportamiento mixto y volátil: comenzó subiendo, encadenó dos tandas de descensos, luego tres avances seguidos y cerró con un retroceso, sin una tendencia definida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 8.03%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 21.91%. Dado que 8.03% es menor que 21.91%, se puede concluir que Enagás ha experimentado menos variaciones en su comportamiento reciente, sugiriendo una menor inestabilidad en este período.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, incluyendo el fondo de inversión.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España e integrante del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de la red de transporte de gas natural, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

No produce gas; su negocio es prestar servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento, además de gestionar el sistema y participar en infraestructuras energéticas dentro y fuera de España. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza como BME: ENG y está impulsando gases renovables (biometano e hidrógeno verde) y proyectos como el corredor H2Med.