En la sesión de apertura de este viernes, 14 de agosto de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7599 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,17% en relación con el día anterior.

En el mercado del euro frente al yuan, la cotización descendió un -0.57% en la última semana y acumula un -6.88% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy presenta una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. El análisis de los últimos cinco días sugiere que esta disminución ha sido constante y notoria.

Esta tendencia podría estar influenciada por factores económicos o decisiones políticas recientes que impactan la confianza en la moneda. Es importante seguir de cerca estos movimientos para anticipar posibles cambios en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan es del 3.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 5.92%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.