En la apertura de mercados de este viernes, 14 de agosto de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 26,53 euros y registran un volumen de 142170 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,15% en comparación con el día pasado.

La cotización mostró volatilidad: empezó con tres caídas, alternó descensos y avances y cerró con dos subidas consecutivas, insinuando recuperación al final pese al equilibrio global.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 21.68%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 30.95%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, a pesar de las fluctuaciones del mercado que pueden haber afectado otras compañías. La menor volatilidad en la última semana sugiere que los inversores han experimentado un nivel de incertidumbre reducido en comparación con el promedio del año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,53 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, la cual se obtiene después de descontar todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y amplia presencia internacional; forma parte del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la generación y comercialización de energía.

Produce combustibles, gas, electricidad y productos petroquímicos y desarrolla biocombustibles, hidrógeno y renovables. Sus líneas de negocio abarcan Upstream, Industrial, Cliente (estaciones de servicio, GLP, luz y gas) y Renovables/Generación baja en carbono, con objetivo de ser neutra en carbono en 2050.