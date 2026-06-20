La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 20 de junio

El clima en España se caracterizará por la estabilidad en gran parte de la Península y Baleares, con cielos despejados o parcialmente nublados. En el norte y litoral gallego, se presentarán nubes bajas que se despejarán al mediodía, mientras que en el centro y norte habrá nubes de evolución que pueden dejar chubascos o tormentas.

Las temperaturas subirán, superando los 37-39 grados en el centro, suroeste y valle del Ebro y alcanzando 38-40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales en varias regiones. El viento será flojo a moderado, con brisas en los litorales y un alisio en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

El clima en Madrid estará poco nuboso, con calima y posibilidad de chubascos o tormentas, especialmente en la Sierra, donde podrían ser fuertes; las temperaturas oscilarán entre 21 y 39 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con posibilidad de nubes bajas en el litoral y chubascos en las sierras. Temperaturas mínimas entre 16 y 42 grados, con un ascenso generalizado en las máximas. Vientos flojos y variables, con intervalos moderados.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, desarrollándose nubosidad en el Pirineo occidental por la tarde, lo que podría generar chubascos dispersos y tormentas. Las temperaturas ascenderán, alcanzando máximas de 40 grados en el Ampurdán y mínimas de 17 grados. Habrá viento del nordeste en el litoral sur y viento flojo en el interior, que tenderá a sureste por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas, con desarrollo de nubosidad por la tarde en zonas montañosas. Habrá polvo en suspensión y probables chubascos con tormenta en el sistema Ibérico de Zaragoza, con rachas de viento fuerte. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 16 grados y un máximo de 39 grados, con un ligero ascenso en algunas áreas, especialmente en el valle del Ebro y el sur de Huesca. El viento será flojo y de dirección variable, tendiendo a sureste.

El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, seguidos de nubes altas durante el día. Se esperan chubascos y tormentas en el interior por la tarde, con posibilidad de granizo y rachas de viento fuertes, especialmente en la mitad oriental. Las temperaturas oscilarán entre 30 y 17 grados, con un ligero ascenso en las máximas del litoral y viento flojo que se intensificará.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con nubes altas y polvo en suspensión; temperaturas sin grandes cambios (máxima 38 grados y mínima 19) y viento de componente este flojo a moderado, con rachas de 60 km/h en la sierra de Tramuntana.

Intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve; poco nuboso o despejado en el resto, con intervalos matinales; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso; viento flojo a moderado del noreste, más intenso en la provincia oriental y en vertientes sureste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con polvo en suspensión, temperaturas entre 17 y 35 grados y viento del nordeste en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León habrá intervalos nubosos y nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas dispersas, más probables por la tarde y la noche, sin descartarlas el resto del día, algunas fuertes y con granizo, con temperaturas en ligero ascenso o sin cambios y viento variable flojo o moderado, con rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

El clima se presentará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y evolución por la tarde, así como presencia de calima. Habrá probabilidad de tormentas y chubascos aislados en el nordeste y la mitad oeste, especialmente en Toledo y Ciudad Real, donde podrían ser localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 y una máxima de 39 grados, con ligeros ascensos en Albacete y Cuenca. El viento será flojo a moderado del este y sureste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, por la mañana nubes bajas y polvo en suspensión; por la tarde poco nuboso o despejado, vientos flojos a levante y temperaturas de 19 a 26 °C.

En Melilla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, vientos variables flojos y temperaturas entre 22 y 28 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales, con nubes altas y tormentas en la tarde, especialmente en el suroeste; máximas de 35°C y mínimas de 17°C.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y chubascos dispersos, especialmente por la tarde y noche, con temperaturas entre 19 y 37 grados y vientos del sureste que podrían alcanzar rachas muy fuertes.