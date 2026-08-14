Este viernes, 14 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 97.459 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 1,76%.

La cotización del euro frente al rublo ruso mostró una tendencia al alza, con un avance del 2.95% en la última semana y una variación acumulada del 5.11% en el último año.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Este aumento consecutivo sugiere una recuperación en la confianza de los inversores y en la estabilidad económica.

Esta mejora en la cotización puede ser el resultado de factores económicos favorables o cambios en la política monetaria que han impulsado la demanda del rublo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 9.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.35%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.