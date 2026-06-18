Se viene la ola de calor del siglo con temperaturas de más de 40°C y sensación sofocante: las áreas afectadas

España se prepara para enfrentar la primera gran ola de calor del verano 2026, un episodio extremo que promete batir récords y generar una sensación térmica asfixiante en amplias zonas del país.

Según las previsiones, las temperaturas superarán los 40°C en varios puntos, con picos que podrían alcanzar los 43°C , acompañados de noches tropicales que complicarán el descanso.

Se viene la ola de calor del siglo con temperaturas de más de 40°C y sensación sofocante: las áreas afectadas EFE

La zona más afectada por la ola de calor: hasta 43°C

La capital vizcaína se perfila como uno de los puntos más afectados. Las predicciones indican que Bilbao podría registrar 43 grados el próximo domingo, una cifra extraordinaria para la zona y que la posicionaría como el lugar con la temperatura más alta de España durante este episodio.

Esta anomalía térmica, con valores entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas, se debe principalmente a la entrada de vientos del sureste que impactarán con fuerza en la cornisa cantábrica. Euskalmet alertó sobre un ascenso progresivo que comenzará a notarse ya desde el viernes, con un amanecer inusualmente cálido.

El calor sofocante también impactará a estas zonas

El fenómeno no se limitará al norte. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado advertencias por calor extremo en 11 comunidades autónomas. Si bien el foco más intenso se sitúa en el norte peninsular, el interior peninsular también verá cómo el mercurio supera holgadamente los 35°C a partir del viernes.

Se viene la ola de calor del siglo con temperaturas de más de 40°C y sensación sofocante: las áreas afectadas AEMET

Galicia será una de las regiones más afectadas según los avisos, donde además se esperan tormentas que podrían acompañar al calor en algunas zonas. El episodio se extenderá durante varios días: comenzará a intensificarse este fin de semana y se prolongará, con variaciones, hasta mediados de la próxima semana.

Rubén del Campo, portavoz de AEMET, ha señalado que la duración, intensidad y extensión geográfica permiten calificar este evento como la primera ola de calor oficial del verano. Las noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20°C, serán uno de los aspectos más incómodos del fenómeno.

Recomendaciones y medidas preventivas

Ante este desafío térmico, las autoridades han activado protocolos específicos. El Gobierno Vasco ya tenía preparado su Plan de Calor desde mayo, y el Ayuntamiento de Bilbao acelera medidas dentro de su Estrategia 2035 para proteger especialmente a las poblaciones vulnerables.

Expertos advierten que este tipo de eventos son cada vez más frecuentes. Las proyecciones indican que, de cara a 2050, las olas de calor podrían ocupar hasta el 30% de los días del verano . Por ello, se recomienda:

Evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día.

Mantener una hidratación constante.

Prestar especial atención a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

Usar ropa ligera y clara.

Refrescar los espacios interiores durante la noche.