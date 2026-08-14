En la apertura de mercados de este viernes, 14 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 12,87 euros y registran un volumen de 75720 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,23% en comparación con el día pasado.

La cotización de Caixabank SA mostró un sesgo alcista en los últimos 10 días (6 alzas y 4 bajas), con inicio fuerte, alternancia posterior y cierre en retroceso, indicando avance neto moderado con cierta volatilidad.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank durante la última semana se sitúa en 9.22%. Comparando esta cifra con la volatilidad anual del 24.75%, podemos concluir que la volatilidad de la última semana es notablemente menor. Esto sugiere que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en este período reciente en comparación con el año completo, ya que una volatilidad menor indica menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al considerar todos los gastos, la ganancia final se eleva a 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible después de realizar todas las deducciones necesarias.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank, S.A. es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca universal y presta servicios financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio son banca minorista, empresas e institucional, gestión de activos, seguros y banca privada. Datos de interés: es de los mayores bancos por activos tras la fusión con Bankia (2021), con gran red de oficinas y cajeros, fuerte apuesta digital (CaixaBankNow e imagin) y principal accionista la Fundación Bancaria “la Caixa” vía CriteriaCaixa.