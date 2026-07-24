El SMN alertó por el regreso de las tormentas.

La previsión meteorológica anticipa un fuerte contraste entre el norte y el este del país. Mientras Galicia y Asturias registrarán un ambiente más fresco e inestable por el avance de la depresión aislada en niveles altos (DANA), regiones como Murcia, Málaga, Zaragoza y Lleida permanecerán bajo un intenso episodio de calor, con máximas propias de una ola de calor.

Además de las precipitaciones y las elevadas temperaturas, la AEMET también prevé bancos de niebla en las primeras horas del día y presencia de calima en la mitad sureste peninsular y ambos archipiélagos, lo que reducirá la visibilidad en algunos sectores.

¿Qué zonas estarán afectadas por las tormentas y el granizo?

La DANA favorecerá la formación de chubascos y tormentas localmente fuertes en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia y Asturias, donde los cielos permanecerán nubosos durante gran parte de la jornada.

¿Qué zonas estarán afectadas por las tormentas y el granizo? EFE

Durante la tarde, la inestabilidad también alcanzará el tercio oriental, con tormentas que podrían ser intensas y estar acompañadas de granizo en Aragón y la Comunidad Valenciana. La AEMET no descarta que estos fenómenos se extiendan a áreas próximas.

En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque aparecerán intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo durante la mañana y nubes medias y altas en el sureste.

¿Dónde se registrarán las temperaturas más altas este viernes?

Aunque las temperaturas máximas descenderán en buena parte de España, el sureste peninsular, el entorno del mar de Alborán y algunas zonas de Mallorca continuarán bajo un calor muy intenso.

Las previsiones indican que Málaga y Murcia alcanzarán alrededor de 41 grados, mientras que Lleida y Zaragoza rondarán los 40 grados. En Pamplona también se esperan valores cercanos a esa cifra.

¿Dónde se registrarán las temperaturas más altas este viernes? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las noches seguirán siendo muy cálidas en amplias zonas del litoral mediterráneo y del sureste. Las temperaturas mínimas permanecerán por encima de los 20 grados, e incluso podrían no bajar de los 25 grados en algunos puntos costeros e interiores, lo que dará lugar a nuevas noches tropicales y ecuatoriales.

Por su parte, en Canarias el principal fenómeno será el viento. La AEMET prevé un alisio fuerte con rachas muy intensas, mientras que en el sur peninsular soplarán vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes a lo largo de la tarde.