El llamado Trío Ibérico convertirá a España en uno de los epicentros astronómicos del mundo en los próximos años. Este fenómeno incluye tres eclipses solares que, por su intensidad y visibilidad, ya son considerados entre los más importantes del siglo. “Este verano tendremos el primero de los tres eclipses que compondrán en España el ya conocido como Trío Ibérico”, un ciclo que incluirá dos eclipses totales en 2026 y 2027 y uno anular en 2028. La magnitud del evento ha generado una gran expectativa en todo el país. Desde hace meses, distintas regiones ya organizan actividades para seguir de cerca este fenómeno que no se repetirá en generaciones. El primer gran evento del Trío Ibérico tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, cuando España vivirá un eclipse solar total visible en amplias zonas del territorio. “El fenómeno tendrá lugar el 12 de agosto y se desarrollará durante el atardecer”, con un calendario muy preciso para los observadores. El primer contacto será a las 19:30 horas, la totalidad llegará a las 20:27 y el eclipse finalizará a las 21:30. Durante esos minutos, el cielo se oscurecerá por completo en algunas regiones. “Durante el tiempo que dura la totalidad, se hace totalmente de noche”, un efecto que convierte este fenómeno en uno de los más impactantes de la astronomía. Este eclipse será especialmente relevante porque no se repetirá en más de un siglo en algunas zonas. De hecho, se trata de un evento que marcará a toda una generación de observadores. Uno de los aspectos clave del Trío Ibérico es entender la diferencia entre un eclipse total y uno parcial, ya que la experiencia visual cambia por completo. “Un eclipse solar total se produce cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean de tal forma que la Luna oculta el Sol por completo”, generando un oscurecimiento total en la franja de totalidad. En cambio, en los eclipses parciales, aunque el porcentaje de ocultación sea muy alto, el resultado es muy distinto. “El espectáculo no es ni parecido al de un eclipse solar total”, incluso cuando se alcanza un 95% o 99%. Esto ocurre porque “el Sol es muy brillante” y basta una pequeña fracción visible para iluminar la Tierra. Por eso, en eclipses parciales el efecto se asemeja a un día nublado, sin llegar al impacto visual de la noche repentina. La visibilidad del Trío Ibérico dependerá de la ubicación dentro del país, ya que solo algunas regiones estarán dentro de la franja de totalidad. “Las zonas de la Tierra en las que se puede ver el fenómeno completo se encuentran dentro de lo que se conoce como franja de totalidad”, que en 2026 cruzará gran parte del territorio español. Entre las áreas privilegiadas se encuentran el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, así como zonas de Madrid, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, además de las islas Baleares. En estos lugares, los observadores podrán vivir el momento más impactante del Trío Ibérico: el paso de la luz del día a la oscuridad total durante unos minutos. Para disfrutar del Trío Ibérico, es fundamental seguir ciertas recomendaciones básicas que garanticen una observación segura. Desde EFE aseguran que “Para observar el eclipse con seguridad, será imprescindible utilizar gafas homologadas en todas sus fases”, excepto durante el breve momento de totalidad. Además, factores como el clima pueden influir notablemente en la experiencia. “Si tienes muchas nubes dispersas y partículas de aerosol en el aire, dispersarán la luz hacia la sombra”, lo que puede afectar la visibilidad. Por ello, los expertos recomiendan planificar con antelación y elegir ubicaciones despejadas. Incluso se puede realizar una prueba previa: “si ves el Sol entonces, lo verás durante el eclipse”, una forma sencilla de asegurarse una buena observación.