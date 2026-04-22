La normativa de ascensores en España ha dado un giro clave con la entrada en vigor del Real Decreto 355/2024, una medida que busca mejorar la seguridad, pero que también introduce un fuerte impacto económico en miles de comunidades de vecinos. La regulación, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, tiene como objetivo modernizar instalaciones antiguas y reducir accidentes. Sin embargo, su aplicación práctica ya genera preocupación por los costes asociados. En muchos casos, especialmente en edificios con sistemas antiguos, las reformas exigidas pueden alcanzar cifras muy elevadas, lo que obliga a los propietarios a afrontar nuevas derramas. La normativa de ascensores establece que todos los elevadores que no cumplan con ciertos requisitos técnicos deberán ser actualizados. Esto implica intervenciones que afectan tanto a la seguridad como al funcionamiento de los equipos. Entre las reformas más habituales se encuentran la nivelación de la cabina a ras de suelo, la instalación de barreras fotoeléctricas en las puertas y la incorporación de sistemas de comunicación bidireccional para emergencias. Además, también se exige la instalación de mecanismos de control de carga y la sustitución de elementos antiguos, como guías de madera o cilíndricas, por sistemas de acero más modernos, lo que eleva considerablemente el coste en algunos casos. El impacto económico de la normativa de ascensores varía según el estado del equipo. Las actuaciones más simples, como instalar comunicación en cabina o sensores de seguridad, pueden situarse entre 800 y 1000 euros. Sin embargo, en los casos más complejos, donde es necesario cambiar guías o el sistema de tracción, los costes se disparan. Según la información disponible, estas reformas pueden alcanzar los 16.000 euros o incluso los 40.000 euros. Este escenario afecta especialmente a edificios con ascensores de más de 20 o 30 años, donde las adaptaciones exigidas son más profundas y requieren inversiones mucho mayores. La normativa de ascensores establece que estas obras tienen carácter obligatorio al estar vinculadas a la seguridad y habitabilidad del inmueble. Por ello, el coste debe ser asumido por todos los propietarios. El reparto de la derrama se realiza en función de la cuota de participación de cada vecino, salvo que los estatutos de la comunidad indiquen lo contrario. Esto implica que incluso quienes no utilizan el ascensor, como los propietarios de plantas bajas, deberán contribuir económicamente a estas reformas. A pesar del impacto económico, la normativa de ascensores no exige una adaptación inmediata. Las comunidades deberán acometer las reformas tras la primera inspección periódica obligatoria. Si el resultado de la inspección es desfavorable, se abrirá un plazo para ejecutar las mejoras que puede oscilar entre tres y diez años, dependiendo de la gravedad de las deficiencias detectadas. Este margen permite planificar las obras y distribuir el gasto en el tiempo, aunque no elimina la presión económica que supone la actualización del parque de ascensores en España. España cuenta con más de un millón de ascensores, y casi la mitad lleva unos 30 años en funcionamiento. Esta situación hace que la actualización sea imprescindible para mejorar la seguridad.