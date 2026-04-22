En España, la pensión de jubilación es una de las prestaciones clave de la Seguridad Social y, para la mayoría de los trabajadores, se convierte en el principal sustento económico tras el fin de la etapa laboral. De ahí que percibir el 100% de la pensión contributiva sea una de las metas más habituales en los últimos años de vida profesional. Para acceder a ese importe íntegro es imprescindible alcanzar la edad legal de jubilación que en 2027 cambiará rotundamente. Para acceder a la jubilación en España, uno de los requisitos fundamentales es alcanzar la edad legal establecida. En 2026, esta es de 66 años y diez meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. En cambio, quienes superen ese periodo podrán jubilarse a los 65 años. Además, se requiere haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema de pensiones, de los cuales al menos dos deben situarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la jubilación. Por otro lado, se deberá estar dado de alta en la Seguridad Social el día de presentación de la solicitud. La reforma aprobada en 2011 estableció un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación, según consta en la siguiente tabla, en la que también se especifican los años que hay que tener cotizados para poder seguir jubilándose a los 65 años sin reducción en la pensión. Es decir, desde 2027 para jubilarse con la pensión completa hay que tener 67 años, más una cotización de 38 años y 6 meses o más