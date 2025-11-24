El Black Friday 2025 ya comenzó a mover el mercado antes de lo esperado y las principales tiendas de Estados Unidos lanzaron rebajas que están atrayendo a miles de compradores. Este año, el fenómeno se adelanta varias semanas y permite ahorrar sin esperar al Día de Acción de Gracias.

La tendencia ya es clara: quienes buscan precios bajos y variedad están aprovechando estas ofertas anticipadas para adelantar sus compras navideñas y evitar el estrés de último momento.

Llega el Black Friday 2025 con descuentos anticipados

Las grandes cadenas redefinieron el calendario comercial. En lugar de esperar al viernes posterior al feriado, lanzaron eventos que se extienden durante todo noviembre. Esto permite comparar precios con calma, encontrar productos populares antes de que se agoten y aprovechar descuentos agresivos en electrónica, juguetes, belleza y artículos para el hogar.

Llega el Black Friday 2025 con descuentos anticipados. Imagen: archivo. ArtistGNDphotography

Esta modalidad ya es una tradición moderna: las tiendas aprovechan el creciente interés de los consumidores por comprar antes y garantizar disponibilidad. Para quienes buscan ahorrar, este escenario representa una ventaja histórica.

Dónde encontrar las mejores ofertas anticipadas de Black Friday 2025

A continuación, un repaso de los eventos más importantes ya confirmados por las principales tiendas del país:

1. Amazon

La plataforma inició oficialmente su periodo de ofertas de Black Friday el 20 de noviembre. Cada 24 horas aparecen nuevas promociones y se espera que los mayores descuentos lleguen durante la Cyber Week y el propio Black Friday. El cierre final será el Cyber Monday, el 1 de diciembre.

2. Best Buy

Best Buy abrió su evento principal el 20 de noviembre y añadirá oleadas de ofertas los días 21 y 28. Luego, el 30 comenzarán las rebajas de Cyber Sunday y Cyber Monday. Las tiendas cerrarán el Día de Acción de Gracias y reabrirán el viernes 28 a las 6 a.m.

3. Kohl’s

Kohl’s inició su calendario con un acceso anticipado del 7 al 9 de noviembre, seguido de su Semana de Black Friday del 23 al 29. Ofrece 15% de descuento adicional, más Kohl’s Cash, y tendrá rebajas de hasta el 60% del 27 al 29. Reabre el viernes a las 5 a.m.

4. Macy’s

Macy’s comenzó temprano, el 2 de noviembre, con promociones escalonadas. Su fase de Black Friday adelantado va del 14 al 22, mientras que la Semana del Black Friday se extiende del 23 al 30. Las tiendas abrirán el viernes a las 6 a.m.

5. Target

Target viene publicando ofertas semanales desde el 2 de noviembre. Su evento oficial inicia el 23 en línea, con descuentos que rondan el 50% en cientos de categorías. El viernes 28 abrirá a las 6 a.m.

6. Ulta Beauty

La cadena de belleza activará sus rebajas el 22 de noviembre en línea y el 23 en tiendas. Habrá hasta 50% de descuento en marcas populares como Tarte, además de rebajas en herramientas, cuidado capilar y maquillaje. Todas las tiendas cerrarán el Día de Acción de Gracias.

7. Walmart

Walmart lanzará ofertas exclusivas del 25 al 27 en línea y del 28 al 30 tanto en tiendas como en su web. Se esperan descuentos de hasta 60% en múltiples categorías y promociones especiales para miembros de Walmart+.