El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha comunicado a la plataforma de alquiler turístico Airbnb su decisión de extinguir, para el año 2028, las licencias de las 10.000 viviendas temporales existentes en la ciudad. La eliminación de la figura del piso de uso turístico en la Ciudad Condal es “firme”.

Esta medida conllevará la desaparición de los pisos turísticos en Barcelona, lo que pondrá en peligro una contribución de más de 1900 millones al PIB de la ciudad y más de 40.000 puestos de trabajo, según un informe elaborado por PwC, que desvincula la subida de los alquileres de las viviendas turísticas.

Se aleja la normativa de alquileres: no permitirán a los propietarios ofrecer sus viviendas para el turismo (foto: archivo).

Barcelona finaliza con los pisos turísticos

El informe “Impacto de la eliminación de las viviendas de uso turístico en Barcelona”, presentado por la socia de PwC, Anna Merino, evidencia que el impacto total, ya sea directo, indirecto o inducido, de los apartamentos turísticos generó 1928 millones de euros para la ciudad en 2023, lo que representa el 1,9 % de su PIB y el 14,5 % de su PIB turístico.

Este estudio cobra relevancia en el marco de la controversia generada por el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona respecto a la eliminación de todas las viviendas de uso turístico previstas para finales de 2028.

Cada euro de ingreso de alojamientos turísticos aporta 3,5 euros a la economía local

Merino ha señalado que esta medida tendrá consecuencias adversas en sectores como la restauración, el comercio, el ocio y la cultura de la ciudad. En particular, el informe indica que la contribución indirecta e inducida de los pisos turísticos en la restauración asciende a 331 millones; en el comercio al por menor, a 181 millones; y en el ocio y la cultura, a 134 millones.

Los pisos turísticos apenas encarecen el alquiler

Merino ha declarado que una consulta efectuada entre los propietarios de pisos turísticos ha evidenciado que la mayoría de ellos no consideraría el alquiler a largo plazo, prefiriendo otras modalidades o incluso la venta de sus activos.

Según información del portal Idealista, el número de pisos turísticos ha incrementado únicamente un 2,2%, debido a las regulaciones instauradas desde 2014, que han limitado la nueva concesión de licencias y han permitido la clausura de aproximadamente 6000 pisos turísticos irregulares.

Merino ha indicado que el incremento de precios en los distritos donde más se ha encarecido la vivienda entre 2014 y 2023, como el Eixample o Sant Martí, coincide con una estabilidad o disminución en el número de pisos turísticos.

Además, el informe resalta que los pisos turísticos constituyen solo el 1,2% del total del parque de viviendas en Barcelona, con cerca de 10.000 unidades, lo que se manifiesta como insuficiente para impactar de manera significativa en los precios.

Ha mencionado el ejemplo de Nueva York, que ha implementado una regulación similar a la que se busca aplicar en Barcelona, sin que ello haya derivado en una reducción de los precios de los alquileres en dicha ciudad.

PwC ha desvinculado la alza de los alquileres de la existencia de viviendas turísticas. En la última década, el costo del arrendamiento por metro cuadrado ha sufrido un incremento del 72%.

Esto podría también ocasionar un aumento en el costo del hospedaje turístico y generar dificultades para encontrar alojamiento para los visitantes.

Asimismo, el informe advierte que la eliminación de los pisos turísticos podría poner en riesgo la posición de Barcelona como un referente europeo en la realización de ferias, congresos y otros eventos, ya que estos alojamientos representan casi el 40% de la oferta turística, con una media de estancia de cuatro noches por cliente.

Por otro lado, explicó que el aumento del precio de la vivienda se debe al estancamiento de la oferta en los años recientes, unido a un incremento de la demanda y la falta de políticas públicas que favorezcan la construcción de viviendas.