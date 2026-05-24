El Real Madrid confirmó la candidatura de Enrique Riquelme en las elecciones presidenciales: el club tendrá una nueva disputa por el cargo después de 20 años.

El Real Madrid confirmó este domingo que Enrique Riquelme cumplió con todos los requisitos exigidos para postularse a la presidencia del club, por lo que competirá oficialmente contra Florentino Pérez en las próximas elecciones.

La validación de su candidatura marca un hecho histórico para la entidad madrileña, ya que será la primera vez desde 2006 que el actual presidente tendrá un rival en la disputa por el máximo cargo del club.

La junta electoral validó la candidatura de Enrique Riquelme

La junta electoral del Real Madrid comunicó que la documentación presentada por Enrique Riquelme cumple con todos los requisitos establecidos para presentarse como candidato a la presidencia.

“Presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por UNANIMIDAD proclamar válida la candidatura presentada por d. Enrique José Riquelme Vives, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club”.

Además, la entidad señaló que “traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura”, informó.

La junta también explicó que recibió de Riquelme “el escrito de presentación, la relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos y el programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026”. Además, presentó “preaval y aval bancario a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.B.7 de los Estatutos Sociales del Real Madrid CF”.

Florentino Pérez tiene competencia por la presidencia del Real Madrid. EFE

Florentino Pérez tendrá competencia en las elecciones

Con esta validación, Enrique Riquelme, presidente de la compañía Cox Energy, logró oficialmente su objetivo de competir en las elecciones que Florentino Pérez convocó de forma anticipada el pasado 12 de mayo.

La aprobación de la candidatura de Riquelme llegó apenas 24 horas después de que la junta electoral hiciera lo propio con la del actual mandatario del club. De esta manera, Florentino Pérez volverá a tener un rival en unas elecciones presidenciales del Real Madrid, algo que no ocurría desde 2006.

Enrique Riquelme, presidente de la empresa Cox Energy, atiende a los medios a su llegada este sábado al estadio Santiago Bernabéu para presenciar el partido de la última jornada de LaLiga que el Real Madrid y Athletic Club disputan en Madrid. Fuente: EFE J.J.Guillen

El mensaje de Enrique Riquelme tras presentar la documentación

Tras entregar toda la documentación requerida a la junta electoral, Enrique Riquelme aseguró que su proyecto busca beneficiar al club y no enfrentarse a ninguna persona.