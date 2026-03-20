El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dio un paso clave para modernizar la infraestructura vial de la Comunidad de Madrid. Se trata de la licitación de un contrato por 21 millones de euros destinado a la rehabilitación integral de 45 kilómetros de la autopista R-2, el principal corredor que une la capital con la provincia de Guadalajara. Esta actuación, que abarca desde el entorno de la base aérea de Torrejón de Ardoz (kilómetro 17, cerca del enlace con la M-50) hasta Taracena (kilómetro 62, donde conecta con la A-2), no solo renovará el firme, sino que elevará significativamente los estándares de seguridad para miles de conductores que circulan diariamente por esta vía estratégica. La autopista R-2 es mucho más que una simple carretera: representa el enlace vital entre Madrid y una de las provincias más importantes del país en términos de actividad económica y logística. Cada día, conductores de particulares, transportistas y viajeros habituales dependen de su buen estado para llegar de forma rápida y segura a Guadalajara. Con esta inversión de 21 millones de euros, el Gobierno busca reforzar la capacidad estructural del pavimento y adaptarlo a las actuales demandas de tráfico, prolongando así la vida útil de toda la infraestructura. Los trabajos previstos incluyen el fresado completo del firme existente y la reposición de una nueva capa de rodadura con mezclas bituminosas de alta calidad. Además, se renovará por completo la señalización horizontal y el balizamiento, elementos esenciales para guiar a los conductores en condiciones de baja visibilidad o en tramos de alta velocidad. No se quedarán fuera actuaciones específicas en puntos singulares: se intervendrá en espiras de las estaciones de aforo, en juntas de dilatación de estructuras y en cinco enlaces completos, un semienlace, dos playas de peaje troncales, cuatro laterales y las vías de servicio de ambas calzadas. Esta rehabilitación forma parte del ambicioso plan de inversiones de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) para modernizar las autopistas radiales revertidas al Estado. El objetivo es claro: mejorar firmes, señalización y todos los elementos de seguridad en las principales vías madrileñas. Los conductores que usan la R-2 notarán de inmediato una conducción más cómoda, con menor riesgo de accidentes gracias a un pavimento más resistente y una señalización actualizada. Las obras comenzarán una vez finalizado el proceso de adjudicación y tendrán un plazo de ejecución de varios meses. Mientras tanto, el Ministerio ya ha autorizado la licitación, demostrando su compromiso con la movilidad sostenible y la seguridad vial en la región. Para los usuarios habituales de la autopista R-2 entre Madrid y Guadalajara, esta noticia supone un alivio importante: una vía más segura, moderna y preparada para el futuro.