La Primitiva es reconocida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más renombradas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados. El lunes, 4 de mayo de 2026, Los números ganadores del sorteo fueron "16 17 22 33 43 45"; el número complementario es "47", el de reintegro es "2" y el Joker es "9788889". La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos registró "0" ganadores con un galardón de "0" euros. En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 6550929 euros, de los cuales se entregaron 3603011.0 euros. El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9. Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y dinero y haz pausas regulares. Evita jugar para recuperar pérdidas y aléjate si notas que afecta tu ánimo, trabajo o relaciones. Si te cuesta controlar tus hábitos o necesitas apoyo, habla con alguien de confianza y busca ayuda profesional. Puedes contactar con Jugadores Anónimos en el +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.