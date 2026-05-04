El invierno trae un cambio muy firme a las pistas españolas de alta velocidad. La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha un plan estricto para este año 2026. El plan oficial frena en seco el pase al carril izquierdo de cualquier coche bajo un cielo hostil y helado. Esta medida nace tras ver muchos colapsos graves en los grandes temporales del pasado. El fin último es dar alas a las labores de ayuda y evitar que miles de personas pasen la noche al raso en su coche. La norma atañe a todos los usuarios sin hacer diferencias por el tipo de motor o la pericia al volante. En cuanto la pista sume placas blancas o brillos de hielo duro, el paso por el medio y por la izquierda será nulo. La regla asume rango oficial dentro del Reglamento General de Circulación y sus avisos saltarán en todos los carteles de luz de las autovías. Si el clima golpea, el conductor solo puede avanzar por la franja derecha con calma total. La multa por fallar en esto asume una cuota muy cara. El nuevo Real Decreto de la DGT cambia de cuajo el artículo 31 sobre el buen uso de las vías rápidas y sus líneas de paso. La letra legal dicta que ante un temporal de invierno crudo, la prohibición de adelantar es tajante y sin margen de error. El coche debe asumir la marcha lenta del carril derecho y acatar el nivel de alerta visual. La regla se centra sobre todo en las zonas de gran flujo y los pasos de alta montaña con riesgo de nubes bajas. Un clima rudo pone punto final a las prisas en la autopista española. El bloque izquierdo se queda huérfano de coches por un motivo de peso vital para todo el país. Ese pasillo vacío se cede por entero a las quitanieves y a las ambulancias que corren contra el reloj. En los inviernos pasados, los atascos cortaron el paso de las máquinas que tiran sal al suelo. Eso derivó en ratoneras frías de muchos kilómetros donde la vida de la gente pendía de un hilo. Con esta franja limpia y pura, las grúas pueden sanar el caos de la vía en un tiempo récord. Hasta ahora la ley dejaba en manos del piloto el deber de juzgar si el paso a la izquierda era seguro con lluvia o algo de nieve. Esa falsa libertad causó que muchos arriesgaran el tipo para ganar un par de minutos escasos de viaje. Al frenar la máquina de pronto, el coche patinaba y cruzaba los carriles sellando la ruta al completo. Este fallo humano bloqueaba la red de ayuda y ponía en jaque la seguridad vial de todos los presentes en la pista. Tráfico zanja este fallo de base quitando al usuario la opción de dudar al volante. El nuevo texto da un salto de fe en la buena fe del pueblo que va al mando del motor de un coche. Si la norma cuaja bien este año, los rescates en la nieve serán un simple trámite rápido de invierno. El piloto de la máquina de sal ya sabe que su pista lateral está libre de frenos o despistes letales. Al mismo tiempo, el conductor de a pie asume que su único deber es rodar despacio y sin cambios bruscos. La meta es que ninguna familia pase horas de pánico bajo cero en un atasco de tráfico ciego.