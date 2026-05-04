Este lunes, 4 de mayo de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 518,75 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos dos días. Esto indica que, a corto plazo, la demanda de Bitcoin Cash ha superado la del euro, sugiriendo un aumento de interés en la criptomoneda. En la última semana, Bitcoin Cash (BCH) cayó un 1.11%, reflejando una debilidad reciente; en el último año, la variación de -18.63% implica una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la posición, evidenciando una tendencia bajista en el período analizado y la volatilidad propia del mercado. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash fue del 22.58%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.