La cotización del Litecoin este lunes, 4 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 64,68 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,37% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que hay un crecimiento en su valor, indicando un mercado en alza. La cotización de Litecoin muestra una evolución mixta: en la última semana registró un cambio de -0.19%, lo que sugiere estabilidad relativa en el corto plazo; sin embargo, en el último año acumuló una variación de -49.53%, evidenciando una tendencia bajista pronunciada y una rentabilidad negativa considerable para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 7.93%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.05%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.