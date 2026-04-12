El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 12 de abril de 2026. El clima en España se verá afectado por un frente frío que recorrerá la mitad este peninsular y Baleares, generando cielos nubosos y precipitaciones, con chubascos localmente fuertes en Andalucía oriental, Murcia, Albacete y Alicante. Galicia y la cornisa cantábrica también experimentarán chubascos. En el resto de la Península, predominarán cielos poco nubosos, con posibilidad de chubascos ocasionales. Las temperaturas descenderán, especialmente en Baleares y el cuadrante nordeste. El viento será moderado, con intervalos fuertes en diversas regiones, mientras que en Canarias se registrarán cielos nubosos y temperaturas estables. Cielos nubosos en Madrid con temperaturas entre 6 y 16 grados, precipitaciones débiles y posibilidad de niebla matinal en la Sierra. Cielos poco nubosos en la mitad occidental de Andalucía, mientras que el resto tendrá cielos cubiertos con chubascos ocasionales, especialmente en las sierras orientales. Habrá polvo en suspensión en la mitad oriental y temperaturas en descenso, con máximas de 24 grados y mínimas de 5 grados. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el litoral. El clima en Cataluña se presentará con cielo cubierto y precipitaciones generalizadas que avanzarán de oeste a este, remitiendo por el oeste al final del día. La cota de nieve en el Valle de Arán descenderá a 800-1000 m, mientras que en el resto del Pirineo bajará a 1000-1200 m. Las temperaturas descenderán, con máximas de 19 grados y mínimas de 6 grados y se esperan heladas débiles en el Pirineo. Habrá viento moderado en el litoral de Girona y Tarragona, con intervalos de fuerte en algunas zonas. El clima en Aragón se presentará con cielo cubierto, aunque se despejará en el cuadrante noroeste por la tarde. Se esperan precipitaciones, especialmente en el Pirineo y Prepirineo, con una cota de nieve que descenderá a 900-1400 m. Las temperaturas descenderán notablemente, alcanzando un máximo de 14 grados y un mínimo de 1 grado, con heladas débiles al final del día. El viento será moderado, con intervalos fuertes en la depresión del Ebro. El clima en Asturias se presentará poco nuboso al amanecer, pero se tornará nuboso con probables lluvias y chubascos, especialmente de nieve por encima de 1000 metros. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 14 grados, con un descenso moderado en la Cordillera y ligero en el resto, mientras que el viento será flojo del sur, cambiando a este y más intenso en el litoral. El clima se presentará con cielo cubierto y lluvias persistentes, especialmente intensas en la tarde en la sierra de Tramontana. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 18 grados durante la madrugada y mínimas de 5 grados al final del día. Habrá viento moderado a fuerte del nordeste y norte, con rachas de hasta 60 a 70 km/h. Predominio de cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, con probables lluvias débiles a moderadas en la primera mitad del día y claros por la tarde. En el resto, poco nuboso, excepto en el suroeste de Tenerife donde habrá cielos nubosos y precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios, con máxima de 21 grados y mínima de 12 grados. Viento moderado de norte a nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura y en cumbres de las islas montañosas, especialmente por la tarde con rachas muy fuertes. Cielo cubierto en la Comunidad Valenciana, con precipitaciones generalizadas y chubascos fuertes en el interior y litoral sur de Alicante; temperaturas en descenso, con máximas de 20 grados y mínimas de 5 grados. Viento moderado del norte en Castellón, disminuyendo a flojo. El clima en Castilla y León se presentará con un inicio de día nuboso o cubierto en el tercio este, con precipitaciones débiles a moderadas y posibilidad de tormentas, disminuyendo la nubosidad y remitiendo las lluvias a lo largo del día; en el resto de la región, se mantendrá nuboso con algunas lluvias débiles en el noroeste montañoso por la tarde. La cota de nieve estará entre 1000 y 1200 metros, con temperaturas en moderado descenso, especialmente notables en las máximas en la mitad sur, alcanzando 18 grados como máxima y -2 grados como mínima. Se prevén heladas débiles o moderadas en zonas de montaña y viento del norte y noroeste, moderado. El clima se presentará con cielos nubosos y claros que se abrirán a lo largo de la tarde, dejando intervalos de nubes medias. Se esperan precipitaciones débiles, especialmente en el tercio sur, donde podrían ir acompañadas de tormentas en las sierras. Las temperaturas descenderán, con máximas de 19 grados y mínimas de 0 y se prevén heladas débiles en las cumbres. Los vientos serán flojos a moderados del norte. En Madrid, se esperan intervalos de cielos nubosos, con temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos fuertes de poniente. El clima estará nuboso o cubierto, con posibilidad de lluvias y chubascos en el este durante la madrugada y en la mitad norte por la tarde, acompañados de tormentas; temperaturas entre 4 y 16 grados y viento flojo a moderado del norte. Cielos nubosos con lluvias débiles y posibilidad de tormentas en la sierra, temperaturas entre 6 y 12 grados y viento moderado del norte.