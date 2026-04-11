Un equipo de arqueólogos chinos ha realizado un descubrimiento significativo en el centro del país, hallando un nuevo yacimiento paleolítico que data de entre 50.000 y 70.000 años, el cual ha sido calificado como uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de China desde 2023 hasta la actualidad. El sitio, situado en el condado de Lezhi (provincia de Sichuan) y denominado Mengxihe, ha proporcionado una considerable cantidad de información sobre la existencia de los primeros humanos en la región, según reporta la agencia de noticias Xinhua. Desde entonces, el Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de la Provincia de Sichuan y el Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de las Ciencias han llevado a cabo excavaciones exhaustivas en el lugar. Los primeros vestigios del yacimiento fueron localizados en 2019, cuando unas inundaciones dejaron al descubierto herramientas de piedra, ébano y fósiles animales. Los trabajos han revelado que el estrato paleolítico estaba ubicado debajo del nivel actual del río Mengxi, un entorno enterrado y saturado de agua que ha permitido la conservación excepcional de materiales orgánicos. Los arqueólogos han descubierto más de 105.000 herramientas de piedra, madera y hueso, así como más de 60.000 vestigios, que incluyen semillas, frutas y esporas. Esto sugiere que los humanos que habitaban el sitio poseían una dieta variada y compleja. Los restos de animales hallados comprenden más de 30 especies, tales como elefantes, rinocerontes, osos, ganado, ciervos, monos, peces, tortugas, serpientes, ranas, aves, puercoespines y ratas de bambú, según lo indicado por Zheng Zhexuan, arqueólogo del instituto. Asimismo, los vestigios vegetales pertenecen a más de 30 familias de semillas y frutas, destacando la presencia de Sambucus thunbergiana, lo que sugiere que los antiguos humanos “podrían haber utilizado hierbas para tratar heridas”, señaló Zheng. Los expertos también han encontrado evidencias del uso de fuego y de técnicas de corte, tallado y pulido, lo que denota un elevado nivel de desarrollo tecnológico. Además, se han realizado otros descubrimientos “valiosos” para comprender “el entorno y clima de la época”, añadió. Fuente: EFE