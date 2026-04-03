Renovar el pasaporte español no es un trámite que deba posponerse. Según informa el Ministerio del Interior, el documento puede renovarse hasta un año antes de su fecha de vencimiento, sin necesidad de presentar documentación adicional. Esta anticipación permite evitar retrasos, especialmente durante el verano y otras temporadas con alta demanda. Ahora bien, si el pasaporte ya ha caducado y han pasado varios años sin renovarlo, el trámite puede ser tratado como una primera expedición, según establece la normativa vigente. En ese caso, se aplican controles de identidad más estrictos y, si no se dispone de un DNI reciente o vigente, las autoridades pueden requerir documentación adicional para acreditar la nacionalidad española. Esto representa un problema adicional para quienes residen fuera de España, ya que los consulados españoles pueden exigir más requisitos y plazos más largos para expedir un nuevo documento. Esto puede ser especialmente complicado para quienes residen en el extranjero, ya que los consulados españoles pueden requerir más documentación y plazos más largos para emitir el nuevo documento. La respuesta es sí, en determinados casos. Aunque no renovar durante años no implica automáticamente una denegación, existen situaciones concretas en las que las autoridades pueden rechazar la solicitud de renovación, tal como detalla el Real Decreto 411/2014. Algunas de las causas contempladas son: Tener una orden judicial que impida salir del país.Haber denunciado reiteradamente extravíos o robos sin justificación clara.Que exista riesgo de uso fraudulento del pasaporte. Por eso, las autoridades recomiendan no esperar a último momento y mantener los documentos actualizados, tanto por motivos de seguridad como por agilidad administrativa. Otro punto clave es revisar la vigencia mínima exigida por el país de destino. En muchos países fuera de la Unión Europea, se requiere que el pasaporte tenga al menos 6 meses de validez restante al momento del ingreso. De no cumplir con ese requisito, la aerolínea puede impedirte embarcar, incluso si contás con visado ETIAS u otra autorización. Por ello, las autoridades españolas insisten en renovar el pasaporte con antelación suficiente, especialmente si hay un viaje próximo en el calendario. La cita para renovar el pasaporte debe gestionarse exclusivamente online, a través del portal oficial del Ministerio del Interior: www.citapreviadnie.es. Desde allí, se puede elegir la comisaría más cercana y reservar fecha y hora. Se aconseja pedir cita con semanas de anticipación, sobre todo entre junio y septiembre, cuando el volumen de solicitudes crece. Pasaporte anterior (si se posee).DNI vigente.Una fotografía reciente.Justificante de pago de la tasa (30 euros en 2025).En caso de pérdida o robo, denuncia policial. El plazo habitual de entrega es de 5 a 10 días hábiles, aunque puede variar según la oficina. En algunos casos urgentes y justificados, ciertas comisarías permiten emisión exprés, aunque este servicio no está disponible en todos los puntos del país.