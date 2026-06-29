Ya es oficial | La DGT cambia la normativa para los patines eléctricos: cuál es la nueva edad mínima y de cuanto son las multas. Fuente: Freepik.

El pasado 23 de junio, la portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la actualización del Reglamento General de Circulación (RGC), con novedades en materia de movilidad urbana que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre.

La reforma tiene como objetivo mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía, entre los que se incluyen peatones, ciclistas, motoristas y conductores de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos.

Uno de los cambios que más llamó la atención fue la modificación de la edad mínima para circular con VMP. Hasta ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) no fijaba una edad mínima nacional para conducir estos vehículos, sino que la regulación dependía de cada municipio y podía variar entre los 14 y los 16 años, según la localidad.

Cuál será la nueva edad mínima para circular con Vehículos de Movilidad Personal

Tras la modificación del Reglamento General de Circulación, será obligatorio haber cumplido 15 años para conducir un VMP en todo el territorio español. Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la norma, todos los usuarios deberán utilizar casco de protección, llevar siempre encendido el alumbrado del vehículo y usar chaleco reflectante durante la noche o en situaciones de baja visibilidad.

En el caso de quienes utilicen el patinete eléctrico para su actividad laboral, como los “riders”, la ministra Elma Saiz señaló que el uso del chaleco reflectante será obligatorio en todo momento. Esta obligación también se extenderá a quienes desarrollen su actividad profesional en bicicleta, ciclomotor o motocicleta.

Por último, el Reglamento General de Circulación establece que los VMP podrán circular fuera de los núcleos urbanos únicamente por vías segregadas del tráfico motorizado, como carriles bici o vías ciclistas.

Cuáles son las medidas aprobadas para motoristas y ciclistas

Entre las medidas aprobadas, la reforma establece el uso obligatorio de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas. Además, deberán utilizar calzado cerrado en todo tipo de vías.

También se permitirá que las motocicletas circulen por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, siempre que el tramo esté señalizado y no se supere la velocidad de 30 km/h.

Además, los cascos utilizados por usuarios de ciclomotores deberán estar homologados de forma obligatoria, por lo que una simple certificación dejará de ser suficiente a partir de la entrada en vigor de esta parte del nuevo reglamento.

Ya es oficial | La DGT cambia la normativa para los patines eléctricos: cuál es la nueva edad mínima y de cuanto son las multas. Fuente: Freepik. Freepik

Respecto al colectivo de los ciclistas, la reforma suprime las exenciones al uso del casco, por lo que será obligatorio para todos los usuarios que circulen por vías interurbanas.

Los conductores de vehículos a motor también deberán extremar las precauciones al adelantarlos. Tendrán que reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía y, en calzadas con más de un carril por sentido, deberán cambiar completamente de carril, además de mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros.

En vías urbanas, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril para mejorar su seguridad. Además, los vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de 5 metros con los ciclistas que circulen por delante en el mismo carril.

De cuánto son las multas por incumplir las nuevas normas del Reglamento General de Circulación

Tanto los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como los motoristas y ciclistas que incumplan algunas de las nuevas obligaciones podrán ser sancionados por infracciones graves. En estos casos, el incumplimiento conllevará una multa económica de 200 euros.

Ya es oficial | La DGT cambia la normativa para los patines eléctricos: cuál es la nueva edad mínima y de cuanto son las multas. Fuente: Freepik. Freepik

La nueva normativa entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, aunque algunos artículos tendrán plazos específicos de aplicación. El alumbrado obligatorio para VMP y la obligación de utilizar cascos homologados en ciclomotores comenzarán a regir el 1 de octubre de 2027, mientras que los guantes homologados serán exigibles cuando entre en vigor la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas.

Con estas modificaciones, la DGT busca adaptar la normativa de tráfico a los nuevos hábitos de movilidad urbana y reforzar la seguridad de los colectivos más expuestos en la vía pública.