El permiso ETIAS será obligatorio para ciudadanos de países exentos de visa que viajen al espacio Schengen.

Viajar a Europa cambiará para millones de personas en los próximos meses. La Unión Europea confirmó la puesta en marcha del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), un requisito que deberán cumplir los ciudadanos de países que actualmente pueden ingresar al espacio Schengen sin necesidad de visa para estancias cortas.

Según la información oficial del sistema ETIAS, esta autorización comenzará a exigirse cuando entre en funcionamiento el sistema, previsto para el último trimestre de 2026, aunque la Unión Europea aún no anunció la fecha exacta de inicio. Las autoridades europeas indicaron que informarán el cronograma definitivo con varios meses de anticipación.

¿Qué es el permiso ETIAS y para qué servirá?

ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes) no es una visa, sino una autorización electrónica obligatoria para ciudadanos de países exentos de ese requisito que deseen ingresar al espacio Schengen por turismo, negocios o tránsito.

El objetivo principal del sistema es reforzar la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea mediante una evaluación previa de los viajeros antes de que emprendan su desplazamiento. Para ello, la información suministrada por cada solicitante será analizada y comparada con distintas bases de datos de seguridad europeas e internacionales.

El permiso ETIAS será obligatorio para ciudadanos de países exentos de visa que viajen al espacio Schengen. (Fuente: Shutterstock)

La autorización será necesaria para ingresar por vía aérea, terrestre o marítima y permitirá realizar estancias de corta duración. Quienes pretendan trabajar, estudiar o residir en alguno de los países europeos deberán solicitar la visa correspondiente, ya que ETIAS no reemplaza esos permisos.

¿Quiénes deberán tramitar la autorización antes de viajar?

El permiso será obligatorio para ciudadanos de más de 50 países que actualmente pueden viajar al espacio Schengen sin visa. Entre ellos figuran Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Japón, Corea del Sur, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Panamá, entre otros.

La autorización será válida para ingresar a los países del espacio Schengen y también a Chipre, una vez entre plenamente en el sistema previsto por la Unión Europea.

Una vez aprobada, tendrá una vigencia de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte utilizado para realizar la solicitud, lo que ocurra primero.

¿Cómo funcionará el sistema de control del ETIAS?

La solicitud deberá completarse de forma digital y, de acuerdo con la información oficial, en la mayoría de los casos el procedimiento tardará menos de diez minutos.

Los datos aportados por el viajero serán cotejados automáticamente con sistemas como el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados (VIS), Europol, Eurodac, ECRIS, eu-LISA, el Sistema de Entradas y Salidas (EES) y la lista de vigilancia ETIAS.

Si alguno de esos controles genera una alerta, la solicitud será revisada manualmente por la Unidad Nacional ETIAS correspondiente. Solo en una pequeña proporción de los casos podría solicitarse una entrevista adicional antes de aprobar o rechazar la autorización.

¿Cuándo será obligatorio el ETIAS y cuánto costará?

La Unión Europea informó que ETIAS todavía no está en vigor y que comenzará a operar durante el último trimestre de 2026, aunque aún no existe una fecha oficial de lanzamiento.

La Unión Europea utilizará el ETIAS para reforzar los controles de seguridad y la gestión de sus fronteras exteriores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Mientras el sistema no entre en funcionamiento, los viajeros no deben realizar ningún trámite relacionado con esta autorización. La Comisión Europea comunicará con antelación suficiente cuándo comenzará a exigirse para ingresar al espacio Schengen.

La información disponible indica que la solicitud tendrá un costo estimado de alrededor de 20 euros, se realizará completamente en línea y permitirá a los viajeros autorizados ingresar legalmente a los países participantes para estancias de hasta 90 días dentro de un período de 180 días, siempre que continúen cumpliendo las condiciones de entrada establecidas por la normativa europea.