⁠La psicología explica por qué tomar notas a mano sigue teniendo ventajas frente al ordenador o el móvil. Fuente: ChatGPT

Con los avances tecnológicos, la escritura y toma de apuntes a mano disminuyó frente al uso de ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Este cambio también llegó a las aulas de España, donde el uso creciente de dispositivos digitales generó dudas acerca de qué método favorece mejor la atención, comprensión y aprendizaje de estudiantes.

Ante esta situación, la mayoría de las comunidades autónomas, comenzaron a aplicar medidas para limitar o prohibir el uso de pantallas y volver a implementar el papel en determinadas actividades educativas.

En este contexto, especialistas en psicología y desarrollo cognitivo explican por qué tomar apuntes a mano con papel y bolígrafo puede ofrecer ventajas frente al uso de dispositivos electrónicos, especialmente en procesos relacionados con memoria, concentración y asimilación de contenidos.

Cuáles son los beneficios de tomar apuntes a mano

La ciencia y la psicología demuestra que tomar apuntes a mano no se trata de un gesto anticuado o señal de que una persona es reacia a modernizarse, sino que está demostrado que este método es mucho más efectivo para la memoria.

Por ejemplo, un estudio publicado en la revista académica Frontiers in Psychology llegó a la conclusión de que el simple hecho de tomar notas a mano potencia las conexiones cerebrales encargadas de procesar y recordar la información.

Asimismo, los datos recabados mostraron que tomar apuntes a mano ayuda a la memoria y a obtener un rendimiento mucho más alto que a la hora de utilizar dispositivos electrónicos.

La explicación científica de por qué conviene tomar notas a mano

La explicación científica de por qué tomar apuntes a mano es beneficioso para la memoria y el aprendizaje de los contenidos radica en que se procesa lo que se escribe y se adapta con el lenguaje de cada uno. Por el contrario, al utilizar la mecanografía se realiza una transcripción literal y carece de sentido lógico.

⁠La psicología explica por qué tomar notas a mano sigue teniendo ventajas frente al ordenador o el móvil. Fuente: Freepik. Freepik

De esta forma, se fomenta también el recuerdo de dichos contenidos y de la propia información, según reveló el estudio La pluma es más poderosa que el teclado de Pam A. Mueller y Daniel M. Oppenheimer.

Los estudios ponen de manifiesto que la escritura a mano exige una mayor concentración a la hora de tomar apuntes, que viene acompañada por una mayor retención. En definitiva, tomar apuntes a mano ayuda a memorizarlos con más eficacia.

¿Cuáles son las desventajas de tomar apuntes en el ordenador?

A la hora de utilizar un ordenador para plasmar los apuntes, la actitud mecánica que se adopta genera que se priorice la velocidad de escritura por sobre la capacidad de entendimiento y retención de información.

⁠La psicología explica por qué tomar notas a mano sigue teniendo ventajas frente al ordenador o el móvil. Fuente: Freepik. Freepik

Por ejemplo, el estudio Escribir a mano, pero no a máquina, conduce a una amplia conectividad cerebral, de F.R Van der Weel y A.L.H Van der Meer explica cuáles son las habilidades adquiridas al escribir a mano. En esta investigación, destaca la capacidad que otorga para escuchar, sintetizar y analizar.

De esta manera, los expertos están de acuerdo en que por más que escribir en el ordenador pueda agilizar el proceso de escritura, no permite procesar información de forma eficaz.