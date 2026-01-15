El Ministerio de Defensa dio un paso decisivo para reforzar las Fuerzas Armadas. Este año lanzó una oferta histórica de empleo público militar. El objetivo es alcanzar los 127.500 militares en servicio activo en 2029.

Según informó Defensa, la convocatoria incluye 11.913 nuevas plazas para personal militar y alumnos. El plan forma parte del Planeamiento de la Defensa aprobado por el Estado Mayor.

La medida casi duplica la cantidad de plazas ofertadas en 2017. El Gobierno busca revertir la falta de efectivos acumulada en la última década.

España no está desprotegida, pero necesita reforzar sus defensas militares, según análisis británico. Fuente: Shutterstock

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para alcanzar 127.500 militares en 2029

“El Ministerio de Defensa ha incrementado este año su oferta pública de empleo con 11.913 nuevas plazas destinadas a personal militar en servicio activo y alumnos”. Así lo indicó el organismo en una nota oficial.

El objetivo central es cumplir con “el objetivo de 127.500 militares en activo en 2029”. Esta cifra fue fijada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el marco del Planeamiento estratégico.

Defensa explicó que el crecimiento previsto supone “un incremento global de 7500 efectivos”. El aumento incluye oficiales, suboficiales y militares de tropa y marinería.

Cómo se distribuyen las nuevas plazas militares en 2026

De las 11.913 plazas anunciadas, 2863 corresponden al ingreso en centros docentes militares. Están destinadas a la formación de oficiales y suboficiales.

Las restantes 9050 plazas permitirán “acceder a la condición de militar de tropa o marinería”. El ingreso se realizará mediante dos ciclos previstos durante el año.

Según Defensa, estas Ofertas de Empleo Público “representan el 120% de las pérdidas netas de efectivos”. El objetivo es garantizar un crecimiento sostenido del personal.

La producción y ensamblaje de estos 25 nuevos Eurofighter se llevará a cabo en la planta de Airbus en Getafe, lo que generará cientos de empleos y consolidará a España como un actor clave en la fabricación del caza europeo. (Imagen: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El plan que revierte la pérdida de efectivos en las Fuerzas Armadas

El proceso de ampliación comenzó en 2018. Defensa señaló que este crecimiento “revierte la pérdida de efectivos derivada de Ofertas de Empleo Público anteriores”. Durante el período 2010-2014, la reposición fue mínima. En esos años “se reponía exclusivamente el 10% de las pérdidas netas de efectivos”, según el Ministerio.

Con el nuevo Planeamiento, Defensa asegura que “quedan garantizadas las necesidades operativas de personal militar existentes”. También se cubren nuevas demandas estratégicas.

El refuerzo de personal permitirá atender capacidades emergentes. Defensa destacó áreas como “la Ciberdefensa” y los nuevos dominios del Ejército del Aire y del Espacio.

Además, el aumento responde a “la mayor demanda de las estructuras de mando y control”. Estas funciones son clave en organizaciones como la OTAN y la Unión Europea. El Ministerio considera que el nuevo esquema de efectivos es esencial para la plena operatividad de las Fuerzas Armadas en los próximos años.