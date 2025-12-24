La retribución del personal de las Fuerzas Armadas españolas ha sido objeto de revisión por parte del Ministerio de Defensa. Es en este contexto que se confirmó una mejora que llegará a las nóminas de los militares para enero de 2026.

El Gobierno aún se encuentra en negociaciones con Defensa y asociaciones militares. El compromiso figura en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. El documento prevé partidas específicas para retribuciones del personal militar.

Desde el Ministerio de Defensa reconocen que el proceso sigue abierto. “Estamos trabajando en ello”, admiten fuentes oficiales.

Confirman un aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobrarán a partir de ahora (foto: archivo).

El Gobierno apura el aumento salarial para militares en 2026

El Ejecutivo asumió el compromiso de mejorar las retribuciones del personal militar tras años de reclamos internos. La medida forma parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

El plan fue aprobado por el Consejo de Ministros en abril y fija un marco presupuestario específico. En ese documento se establece que España “necesita unos Ejércitos y una Armada de primer nivel”.

El texto añade que, para lograr ese objetivo, el país “debe dotar a sus integrantes de salarios dignos”. Según el propio Gobierno, esta mejora es clave para sostener la operatividad.

De acuerdo con el plan oficial, se destinaron 10.471 millones de euros. De ese total, 679 millones están reservados para el incremento salarial del personal militar.

Defensa negocia con asociaciones militares el nuevo esquema salarial

El Ministerio de Defensa abrió una ronda de contactos con las asociaciones profesionales militares. El objetivo es definir cómo se aplicará el aumento salarial previsto.

Para ello, Defensa convocó al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). Este órgano canaliza la interlocución entre el Gobierno y los representantes del personal.

Desde el Ministerio reconocen que el proceso sigue abierto y sin cifras cerradas. Fuentes oficiales se limitan a señalar que “estamos trabajando en ello”.

La ministra Margarita Robles calificó la cuestión como una “prioridad”. En el Senado aseguró que el aumento “lo vamos a ejecutar en lo que queda de año”.

Cuánto cobran hoy los militares y por qué reclaman una mejora

Las asociaciones militares denuncian que el actual sistema retributivo quedó desfasado. Consideran que no refleja la exigencia ni la responsabilidad del servicio. En un comunicado conjunto, calificaron el modelo salarial como “obsoleto”. Aseguran que “condena a los militares a la precariedad”.

Según explicó el presidente de la Unión de Militares de Tropa, Francisco José Durán, “un soldado o marinero no percibe limpios más de 1300 euros al mes”. Durán añadió que un cabo mayor con más de 34 años de servicio “ingresa 2000 euros”.

Las asociaciones sostienen que estas cifras pierden frente al IPC. Mientras, los datos más recientes confirmados para noviembre 2025 dejan los sueldos en: