El Ministerio de Defensa ha renovado su enfoque en el reclutamiento militar: el año pasado, ha incrementado la oferta de empleo con la meta de alcanzar 127.500 efectivos para el año 2029, al mismo tiempo que se lleva a cabo la modernización del proceso de selección física, que se reduce de doce pruebas a cinco. En este contexto, el BOE ha publicado la convocatoria 2025 para obtener la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. La resolución establece de manera explícita: “Ofertar cuatrocientas (400) plazas” y determina que “El plazo de solicitud de cita previa será de veinte (20) días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación”. Para aquellos que nacieron en 2007 o 2008 (ya con 18 años cumplidos), esta opción proporciona una formación militar en un contexto de crecientes tensiones internacionales. El Servicio Militar, en un sentido amplio —voluntario y compatible con estudios o empleo—, se lleva a cabo a través de breves periodos de Formación Militar Básica y activaciones específicas, no es obligatorio ni tiene la intención de serlo. En España, existen más de 3000 reservistas voluntarios en activo, según datos de EFE. El folleto institucional sintetiza el espíritu del programa: “Recibirás formación básica militar durante 30 días … Firmarás un compromiso inicial de 3 años … Tendrás la posibilidad de elegir las áreas de trabajo y tareas que quieres desempeñar". La Base 9 detalla el itinerario formativo: “El periodo de Formación Militar Básica… tendrá una duración mínima de un (1) día y máxima de treinta (30) días naturales… Posteriormente se realizará el periodo de Formación Militar Específica, con una duración mínima de un (1) día y máxima de treinta (30) días”. Tras superar la formación, el compromiso inicial: “será de tres (3) años… requisito previo e indispensable… prestar juramento o promesa ante la Bandera“. Desde hace más de dos décadas, España cuenta con un Ejército profesional, aunque conserva un marco legal que regula la actuación en situaciones extraordinarias que afecten a la seguridad nacional. La base normativa vigente se encuentra en la Ley de la Carrera Militar y en la legislación que regula la figura de los reservistas. Desde la suspensión del servicio militar obligatorio en 2001, el modelo español se fundamenta en fuerzas profesionales, complementadas por sistemas de reserva diseñados para responder ante emergencias graves. La ley estipula que cualquier ampliación de efectivos debe llevarse a cabo de forma escalonada, justificada y mediante una declaración formal de la situación excepcional. Por lo tanto, no existe un mecanismo que active de manera automática un llamamiento generalizado a la población civil y así, el servicio militar obligatorio no está en consideración en España.