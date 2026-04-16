Los sistemas no tripulados han pasado de ser una herramienta complementaria a convertirse en un elemento central en las operaciones militares modernas. Su capacidad para vigilar, recopilar información y actuar sin exposición directa del personal redefine el equilibrio en el campo de batalla. En ese escenario, el Ministerio de Defensa de España ha confirmado la incorporación de una versión evolucionada del dron SIRTAP, que incluirá capacidad de armamento y mayor alcance operativo. El proyecto, impulsado por el Ejército de Tierra, busca consolidar una capacidad clave dentro de la modernización de las Fuerzas Armadas, tal como detalla. El dron SIRTAP es un sistema aéreo no tripulado de tipo táctico diseñado para misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia. Se trata de una plataforma que permite operar en entornos complejos sin necesidad de presencia directa sobre el terreno. El desarrollo del sistema está liderado por la industria nacional en colaboración con Airbus, lo que refuerza su valor estratégico. Según la información disponible, el dron SIRTAP está pensado para cubrir distancias prolongadas y mantenerse en vuelo durante varias horas, ofreciendo información en tiempo real a las unidades desplegadas. La evolución hacia una versión armada introduce una capacidad adicional. Ya no se limita a observar, sino que puede intervenir en determinados escenarios, alineándose con la tendencia de otros ejércitos que integran drones militares con funciones combinadas de vigilancia y ataque. El salto cualitativo del dron militar SIRTAP está en su combinación de autonomía, alcance y capacidad operativa. El sistema está diseñado para operar a larga distancia, lo que permite ampliar el radio de acción del Ejército de Tierra sin necesidad de desplegar personal en zonas de riesgo. La nueva versión incorporará armamento de mayor alcance, lo que incrementa su capacidad de intervención en operaciones tácticas. Esta característica lo sitúa en una categoría superior respecto a su configuración inicial. Además, el sistema se integrará con otras plataformas y redes de información, lo que permite una gestión más eficiente de los datos recogidos en el terreno. Este tipo de integración es clave dentro de los procesos de digitalización militar que están adoptando las fuerzas armadas europeas. El calendario del programa sitúa la entrada en servicio del dron SIRTAP antes de 2030, dentro de la hoja de ruta de modernización del Ministerio de Defensa. Este despliegue progresivo permitirá adaptar la doctrina operativa del Ejército de Tierra a un entorno cada vez más tecnológico. La incorporación de este tipo de drones militares introduce un cambio estructural. Permite ampliar la capacidad de vigilancia, mejorar la precisión en las operaciones y reducir la exposición del personal en escenarios de alto riesgo. El resultado es una transformación en la estrategia de Defensa. La apuesta por el dron SIRTAP no solo responde a una necesidad técnica, sino a una redefinición del papel de los sistemas no tripulados dentro del modelo militar español.