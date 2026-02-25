La Fundación Botín ofrece una excelente oportunidad para artistas visuales y plásticos a través de sus Becas de Arte 2026/2027 en España. En esta convocatoria, se otorgan 6 becas con una dotación de hasta 23.000 euros cada una. Estas ayudas destacan por su enfoque en la práctica pura, excluyendo expresamente trabajos teóricos, y representan un apoyo clave para que los creadores desarrollen su próximo gran proyecto con recursos suficientes. Las ayudas económicas están destinadas a impulsar la formación, investigación y realización de proyectos personales en el ámbito de la creación artística. Cada beca asciende a 23.000 euros brutos, un monto indivisible e intransferible que cubre viajes, alojamiento, manutención, alquiler de estudio y costes de producción relacionados con el proyecto. Además, incluye un seguro médico adicional para quienes se trasladen a un país diferente al de su residencia habitual. El pago se realiza en tramos: 45% al inicio, 25% en cada uno de los dos trimestres siguientes y el 5% restante tras la entrega de la memoria final del proyecto. La duración de la beca es de 9 meses de dedicación exclusiva. La convocatoria tiene un carácter internacional y no exige requisitos estrictos de formación previa o experiencia mínima, lo que la hace accesible a una amplia gama de perfiles artísticos. El objetivo es apoyar proyectos innovadores y de alta calidad en artes plásticas y visuales. De las 6 becas disponibles: Aquellos estudiantes que quieran inscribirse al beneficio tienen hasta el 8 de mayo de 2026 como tiempo límite. Además, se reciben dosieres hasta el 22 de ese mes, siempre que el matasellos sea del día 8 o anterior. Posteriormente, deberán seguir estos pasos para la inscripción: Luego, el jurado publicará los resultados el próximo 17 de julio de 2026, para comenzar de forma obligatoria con la ayuda antes de que termine el 2026. Lo que hace única a esta beca es el apoyo posterior: los proyectos seleccionados participan en el Ciclo Itinerarios del Centro Botín en Santander, con exposición de los trabajos y publicación en catálogo. Además, la Fundación realiza un seguimiento de los becarios y puede adquirir obras para su colección permanente, que ya incluye nombres destacados como Cristina Iglesias o Antoni Muntadas.