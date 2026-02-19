El Ayuntamiento de Barcelona activó nuevas ayudas al alquiler para personas solas mayores de 55 años y familias monoparentales. La medida busca evitar la exclusión residencial. El plan incluye montos mensuales y requisitos claros para acceder. Según EFE, “El Ayuntamiento de Barcelona lanza esta semana una convocatoria de ayudas al alquiler extraordinaria pensada para ayudar a las familias monoparentales y a las personas mayores de 55 años que viven solas que demuestren que destinan más del 30 % de sus ingresos al alquiler de su vivienda”. La ayuda cubre parte del alquiler en casos de ingresos limitados. El objetivo es sostener el acceso a la vivienda en la ciudad. La convocatoria fija condiciones concretas para quienes viven solos o tienen un solo miembro en la unidad familiar. El programa municipal define montos máximos y un plazo fijo. El beneficio se calcula sobre el alquiler mensual y los ingresos de cada persona beneficiaria. La agencia EFE explicó que “La prestación cubrirá la parte del alquiler que exceda del 30% de los ingresos hasta un máximo de 400 euros mensuales por un plazo de 12 meses y está limitada a alquileres que no superen los 1100 euros mensuales”. El Ayuntamiento busca frenar la pérdida de vivienda en hogares vulnerables. El alcalde señaló la importancia de esta política pública. “Ponemos en marcha una nueva ayuda, justamente para ayudar a la gente que tiene riesgo de quedarse sin casa” afirmó Jaume Collboni. La convocatoria fija condiciones económicas estrictas. El objetivo es priorizar a quienes enfrentan exclusión residencial. Los ingresos de cada unidad familiar determinan el acceso al programa. El requisito principal indica que “los ingresos ponderados de la unidad de convivencia no sean superiores a dos veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) en el caso de las personas que viven solas”. Para unidades familiares, el límite cambia según el número de miembros. También existen criterios especiales en casos de discapacidad o dependencia. La convocatoria excluye atrasos, garajes y trasteros del cálculo del alquiler. El programa municipal cuenta con fondos específicos. La ciudad busca reforzar la protección frente a la exclusión residencial. Las ayudas se suman a otros programas vigentes. EFE indicó que la convocatoria está “dotada con 6 millones de euros” y complementa ayudas del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que destinó 6,89 millones en 2025 para urgencia social. El alcalde describió la medida como un “escudo social” y recordó que la ciudad invierte un millón de euros a la semana en residencias y ayudas para 3000 personas en riesgo de exclusión residencial.