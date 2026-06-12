Fernando, médico: “Si tienes 63 años y tienes que renovar la licencia de conducir, te voy a dar una mala noticia”

Si estás cerca de los 60 años en España y te toca renovar el carnet de conducir, presta mucha atención. Fernando, médico de 59 años especializado en reconocimientos para conductores, lanza una advertencia clara para quienes tienen 63 años o edades cercanas: la renovación no será tan larga como esperas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) no impone una edad máxima para conducir, a diferencia de otros países como Perú, que recientemente prohibió renovar el carnet a partir de los 80 años. Sin embargo, la DGT ha endurecido las condiciones a partir de los 65 años para priorizar la seguridad vial, según indicó el sitio Motor16.

Fernando, médico: “Si tienes 63 años y tienes que renovar la licencia de conducir, te voy a dar una mala noticia”. Foto: EFE

¿Qué cambia a partir de los 65 años?

Para los permisos comunes de coche y moto (AM, A1, A2, A y B), la renovación habitual es de 10 años mientras el conductor no tenga restricciones médicas. Pero a partir de los 65 años, la DGT reduce esa vigencia a solo 5 años.

Este cambio busca garantizar revisiones más frecuentes de aspectos clave como la visión, los reflejos y la capacidad de reacción . Fernando explica que no se trata de apartar a los mayores del volante por cumplir años, sino de realizar un seguimiento médico más periódico para confirmar que se mantienen las aptitudes necesarias para conducir con seguridad.

En el caso de los permisos profesionales (camión y autobús: C, C1, D y D1), el plazo se reduce aún más, a 3 años a partir de los 65.

Las pruebas del reconocimiento médico siguen siendo las mismas para todos los conductores, independientemente de la edad. No obstante, en algunos casos la DGT puede establecer restricciones específicas por motivos de salud, como prohibir conducir de noche, limitar el radio de kilómetros desde el domicilio o requerir ir acompañado de otra persona con carnet.

La mala noticia para los conductores de 60 años

Aquí llega el punto que más afecta a miles de conductores. Si tienes entre 60 y 64 años y te toca renovar ahora, no te concederán los 10 años completos. Y es que la DGT adapta la vigencia del carnet: calcula el tiempo hasta que cumplas 65 años y luego añade 5 años más.

Fernando, médico: “Si tienes 63 años y tienes que renovar la licencia de conducir, te voy a dar una mala noticia” Shutterstock

Ejemplo práctico con 63 años: te renovarán aproximadamente por 7 años (2 años hasta los 65 + 5 años adicionales). En lugar de olvidarte del tema durante una década, tendrás que volver a pasar el reconocimiento médico mucho antes.

Esta medida afecta a un colectivo muy numeroso. Según datos de enero de 2026, en España hay más de 2,4 millones de conductores entre 60 y 64 años. Muchas personas que dependen del coche para su independencia diaria se verán impactadas por renovaciones más frecuentes.

¿Por qué la DGT tomó esta medida?

Fernando lo resume claramente: “No es una cuestión de edad, sino de seguridad y de seguimiento médico”. El objetivo es mantener las carreteras seguras sin prohibiciones drásticas, pero con controles más ajustados conforme avanzan los años.

Aunque la noticia pueda resultar incómoda, especialmente si planeabas una renovación larga, se trata de una política ya en vigor que busca equilibrar autonomía y precaución.