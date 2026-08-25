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Europa se prepara para aplicar los mayores cambios migratorios en décadas. El nuevo ETIAS será obligatorio para quienes entren al Espacio Schengen sin visado. Además, el EES reemplazará el sellado manual del pasaporte.

Según la Comisión Europea, el sistema “comenzará a operar en el último trimestre de 2026” y, por ahora, “no se requiere ninguna acción de los viajeros”. Sin embargo, conviene conocer los pasos y las excepciones.

Aunque pueda prestarse a confusión, estos permisos de viaje tienen gestiones distintas y aplican a diversas circunstancias. El EES es un registro digital en frontera y se completa al llegar.

En cambio, el ETIAS es un permiso previo para poder viajar. El ETIAS debe tramitarse antes de embarcar y es obligatorio para quienes no necesitan visado.

¿Qué es el ETIAS y cuándo será obligatorio?

El ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes) es una autorización electrónica que la Unión Europea exigirá a los ciudadanos de países que actualmente pueden entrar sin visado para realizar estancias cortas. No es un visado: se trata de un requisito previo de viaje que afectará a nacionales de 59 países y territorios exentos de visado que quieran desplazarse a 30 países europeos, entre ellos España.

A fecha de agosto de 2026, el ETIAS todavía no está operativo y no es posible presentar solicitudes. La Comisión Europea mantiene previsto su lanzamiento para el último trimestre de 2026, aunque todavía no ha comunicado el día exacto en el que comenzará a funcionar. La UE ha señalado que anunciará la fecha concreta con antelación.

Además, su puesta en marcha no significa que vaya a ser obligatorio inmediatamente para todos los viajeros afectados. El Reglamento europeo contempla un periodo transitorio inicial de seis meses desde el inicio de operaciones durante el cual el uso del ETIAS será opcional y no se exigirá disponer de una autorización válida para entrar. Ese periodo puede ser ampliado por la Comisión en los términos previstos en la normativa.

Cuando resulte exigible, los viajeros afectados deberán solicitar la autorización antes de desplazarse a Europa mediante la web oficial o la aplicación del ETIAS. La información oficial actualmente publicada fija una tasa de solicitud de 20 euros. La autorización permitirá realizar viajes de corta duración, respetando el límite general de 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días.

Ojo con el enfoque de la nota: a día de hoy no pondría “ETIAS será obligatorio desde octubre de 2026”. Lo correcto y actualizado es “ETIAS comenzará a funcionar en el último trimestre de 2026, todavía sin fecha exacta, y contará con un periodo transitorio antes de que su autorización sea exigible”.

Proceso de solicitud del ETIAS paso a paso

El ETIAS será simple, rápido y totalmente digital. Los pasos oficiales son:

Formulario en línea con datos personales y de pasaporte.

Preguntas de seguridad sobre antecedentes penales y viajes.

Pago de la tasa. Según el EEAS, “la autorización de viaje ETIAS tendrá un costo de 7 euros. Este cobro estará eximido para personas menores de 18 años o mayores de 70” .

Respuesta automática. Las solicitudes especiales pueden tardar hasta 96 horas.

La autorización valdrá tres años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero.

¿Quién deberá solicitar ETIAS a partir de 2027?

El requisito alcanzará a ciudadanos de países que hoy no necesitan visado. La lista incluye más de 60 naciones. Entre ellas están:

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Australia y Nueva Zelanda.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

No afectará a ciudadanos de la Unión Europea ni a quienes ingresen con una visa de larga duración. Sin embargo, quienes viajen con un pasaporte no europeo deberán solicitar ETIAS.

¿Quiénes deben registrarse en el EES?

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El EES será obligatorio para todos los viajeros sin ciudadanía europea que ingresen al Espacio Schengen. Afecta a turistas y viajeros de negocios provenientes de Latinoamérica, Asia y África.

Al entrar al territorio, el sistema almacenará:

Fecha y hora de entrada y salida.

Punto de ingreso.

Datos personales y número de pasaporte.

Fotografía y huellas digitales.

Información sobre ingresos denegados previos.

¿Quiénes no deberán tramitar el EES?

Según la normativa europea, no deben registrarse:

Ciudadanos europeos.

Extracomunitarios con tarjeta de residencia vinculada a un ciudadano de la UE.

Titulares de permisos o visas de larga duración.

Participantes en programas educativos autorizados.