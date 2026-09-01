Europa se prepara para la implementación de los mayores cambios migratorios en décadas. El nuevo ETIAS será obligatorio para quienes ingresen al Espacio Schengen sin visado. Además, el EES reemplazará el sellado manual del pasaporte.

Según la Comisión Europea, el sistema “comenzará a operar en el último trimestre de 2026” y, por el momento, “no se requiere ninguna acción de los viajeros”. No obstante, es conveniente conocer los pasos y las excepciones.

A pesar de que puede resultar confuso, estos permisos de viaje tienen gestiones diferentes y aplican a diversas circunstancias. El EES es un registro digital en frontera y se completa al momento de la llegada.

Por el contrario, el ETIAS es un permiso previo necesario para poder viajar. El ETIAS debe ser tramitado antes de embarcar y es obligatorio para quienes no requieren visado.

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Qué es el ETIAS y cuándo será necesario

El ETIAS representa una autorización electrónica destinada a aquellos que ingresan sin visa por motivos de estancia breve. El Consejo de la UE sostiene que el sistema “permitirá identificar a las personas que puedan suponer una amenaza a la seguridad antes de que lleguen”. Su finalidad es filtrar potenciales riesgos y facilitar el control migratorio.

Tras varios aplazamientos, la Unión Europea ha ratificado el plan de acción. En primer lugar, se activó el sistema EES en octubre de 2025. Posteriormente, seis meses más tarde (en abril), el ETIAS se convertirá en un requisito obligatorio. Esto establece su implementación para el último trimestre de 2026, con un periodo de adaptación que se extenderá durante el año 2027.

Los viajeros deberán llenar un formulario digital que contenga información personal, antecedentes y trayectorias hacia áreas de conflicto. La Comisión Europea puntualiza que la mayor parte de las solicitudes se aprueban en cuestión de minutos.

El monedero digital de la Unión Europea centralizará documentos como el DNI, pasaporte y carnet de conducir en una única aplicación móvil. (Imagen: archivo)

Guía para solicitar el ETIAS de forma sencilla

El ETIAS será un proceso sencillo, ágil y completamente digital. Los pasos oficiales son:

Formulario en línea con información personal y del pasaporte.

Interrogantes de seguridad acerca de antecedentes penales y viajes.

Abono de la tarifa. Según el EEAS, “la autorización de viaje ETIAS tendrá un costo de 7 euros. Este cobro estará eximido para personas menores de 18 años o mayores de 70”.

Recepción automática de la respuesta. Las solicitudes especiales pueden demorar hasta 96 horas.

La autorización tendrá una validez de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte, según lo que ocurra con anterioridad.

¿Quiénes deberán solicitar la autorización ETIAS desde 2027?

El requisito se aplicará a ciudadanos de naciones que en la actualidad no requieren visado. La lista abarca más de 60 países. Entre ellos se encuentran: Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Australia y Nueva Zelanda. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

No tendrá repercusiones para ciudadanos de la Unión Europea ni para aquellos que ingresen con una visa de larga duración. No obstante, quienes viajen con un pasaporte no europeo deberán tramitar ETIAS.

El sistema almacenará, al momento de ingresar al territorio, los siguientes datos:

Fecha y hora de entrada y salida.

Punto de ingreso.

Datos personales y número de pasaporte.

Fotografía y huellas digitales.

Información sobre ingresos denegados previos.

El EES será obligatorio para todos los viajeros sin ciudadanía europea que ingresen al Espacio Schengen. Esta normativa afecta a turistas y viajeros de negocios provenientes de Latinoamérica, Asia y África.

Conforme a la normativa europea, no es necesario que se registren: