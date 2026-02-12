La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado los criterios de renovación del carnet de conducir para los mayores de 65 años en España, aumentando la frecuencia de los controles médicos y la supervisión de las aptitudes psicofísicas. Estas medidas pueden implicar renovaciones más frecuentes y, en casos concretos, la restricción o denegación del permiso si no se cumplen los requisitos de aptitud para una conducción segura. En España, el permiso de conducir tipo B tiene una vigencia general de diez años hasta los 65 años. A partir de esa edad, la duración se reduce a cinco años, con el objetivo de realizar revisiones médicas más frecuentes y garantizar que el conductor mantiene las condiciones necesarias para circular. Esta modificación tiene como objetivo aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y asegurar que los conductores mantengan las aptitudes psicofísicas necesarias para una conducción segura. Según la DGT, “a partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir”. Para los permisos profesionales (clases C y D, como camiones y autobuses), la vigencia también se acorta a tres años desde los 65 años, reforzando los controles médicos en conductores de vehículos que implican mayor responsabilidad y riesgo potencial. Durante el reconocimiento médico obligatorio en los Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados se evalúan aspectos como visión, audición, coordinación motora y capacidades cognitivas. Si se detecta una condición que comprometa la seguridad vial, el periodo de vigencia puede reducirse o, en casos graves, denegarse la renovación del permiso. Entre las condiciones que pueden influir en la renovación figuran: La evaluación depende del estado clínico concreto y del informe médico emitido en cada caso. Es recomendable que los conductores mayores de 65 años se sometan a revisiones médicas periódicas y consulten con profesionales sanitarios para conocer su aptitud para conducir. La seguridad vial requiere que las capacidades físicas y cognitivas se mantengan en niveles adecuados. Para renovar el permiso de conducir siendo mayor de 65 años es necesario: En España no existe un límite máximo de edad para conducir. Sin embargo, la DGT establece controles más frecuentes a partir de los 65 años para asegurar que se mantienen las condiciones necesarias para una conducción segura. Entre las recomendaciones habituales para conductores de mayor edad se incluyen realizar chequeos médicos periódicos, adaptar el vehículo si fuera necesario, actualizar conocimientos sobre normas de tráfico y planificar trayectos evitando condiciones adversas. Estas medidas contribuyen a mejorar la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía.