Nuevo aviso de la DGT sobre la licencia de conducir para los mayores de 65 años.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha determinado nuevas fechas de validez para las licencias de conducir de las personas mayores de 65 años.

En España no existe límite de edad para conducir. Sin embargo, a partir de los 65 años la periodicidad con la que se debe renovar el permiso se incrementa.

La capacidad para manejar no depende de la edad , sino de la salud y las aptitudes de la persona. Es por ello que para comprobar que se mantiene intacta la capacidad para conducir la DGT reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. El objetivo es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para garantizar la seguridad vial.

Las condiciones de la DGT para renovar el carnet de conducir luego de los 65 años

Según se indica en el sitio web de la DGT "el seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor".

Esto es el periodo máximo de vigencia de la licencia de conducir para mayores de 65 años. Imagen: archivo.

Por ello, a partir de los 65 años se acorta el plazo de validez del carné de conducir. Tal y como lo dispone la dirección, los periodos de vigencia máximos de los permisos de conducir son:

5 años para permisos de coches, motos y motocicletas AM, A1, A2, A, B y licencias de conducción.

para permisos de coches, motos y motocicletas AM, A1, A2, A, B y licencias de conducción. 3 años para permisos profesionales de autobuses y camiones C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1.

¿Cuándo cuesta renovar el carnet para los mayores de 65 años?

El costo de renovación de la licencia depende la edad del conductor. El precio estándar es de 24,58 euros.