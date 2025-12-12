El Gobierno y la Dirección General de Tráfico(DGT) tienen como objetivo primordial la optimización del tráfico en los núcleos urbanos mediante la implementación de Zonas de Bajas Emisiones(ZBE) en todo el territorio nacional.

Estas áreas especiales buscan, fundamentalmente, reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire. Gran parte de las ciudades que han puesto en funcionamiento sus Zonas de Bajas Emisiones, como Madrid y Bilbao, prohíben el acceso mayoritario a los vehículos más antiguos y contaminantes.

Sumado a esa problemática, la congestión circulatoria se ha convertido en uno de los problemas más graves para la movilidad en grandes ciudades y zonas turísticas. En este marco la DGT se encuentra en el proceso de implementación de nuevas medidas, como la restricción para circular de a una sola persona por coche ola prohibición para tener más de un coche por vivienda.

Pere Navarro, el director general de la Dirección General de Tráfico expuso esta problemática hace unas semanas: “El futuro de la movilidad será compartido o no será”. Según explicó, las distintas iniciativas para modificar la movilidad responden a la necesidad urgente de combatir los atascos que cada día afectan a los principales núcleos urbanos del país.

Las nuevas restricciones de movilidad que impulsara el Gobierno de una Comunidad Autónoma. (Fuente: archivo)

Las restricciones a la movilidad que planea implementar el Gobierno

La cantidad de personas por coche en circulación ya es un criterio de restricción en las ZBE para intentar reducir la cantidad de tráfico automovilístico. Sin embargo, una comunidad autónoma de manera individual ha decidido tomar medidas en contra de los vehículos privados para proteger sus carreteras.

Las islas Baleares son uno de los puntos donde la saturación de coches amenaza seriamente a la movilidad. Ibiza y Formentera han comenzado a aplicar una nueva tasa de 1 euro al día para todos los turistas que ingresen con coche a la isla a partir del verano y deberán pagar hasta finales de septiembre. A su vez, se deberá registrar previamente el acceso a la isla antes de viajar.

Sumado a estas islas, se aplicará una nueva medida en Mallorca, donde se incluirán tasas de entre 50 y 85 euros para todos los vehículos que se desplacen en barco desde la península a la isla.

Según el medio Autopista, un borrador de proposición de Ley fue presentada por el Consell de Mallorca y tiene el objetivo de limitar aún más la circulación de vehículos en la isla. Si se aprueba, existirá la posibilidad de sancionar con hasta 30.000 euros a quienes incumplan las leyes.

Las islas de Mallorca verán su movilidad en coche restringida según lo planificado por el Gobierno. (Fuente: archivo)

El Gobierno prohibirá tener más de un coche por vivienda en estas ciudades

Según Autopista, el objetivo es que la Ley entre en vigor a inicios del verano de 2026, es decir, aproximadamente en un año. Además de prever la tasa para los vehículos que no tributen en las Islas Baleares, la Ley tiene la intención de regular el número de vehículos en las islas.

La medida regulará que las personas que cuenten con una vivienda en Mallorca pero que no residan en la isla solo podrán circular si cuentan con un vehículo inscrito fiscalmente en el domicilio insular. Sumado a eso los ciudadanos podrán disponer únicamente de un vehículo por vivienda.

De este modo, el objetivo del Consell de Mallorca será limitar los coches a los propietarios de viviendas que no sean residentes habituales y solo puedan disponer de un vehículo por vivienda. Un estudio reciente reveló que ingresan más de 400.000 vehículos a la isla a través de sus puertos, una cifra que aumentó en un 110% en los últimos 7 años e incentivó el nuevo proyecto de Ley.