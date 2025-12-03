El presidente Pedro Sánchez anunció que “el Gobierno dedicará cerca de 1300 millones de euros en 2026 a impulsar el vehículo eléctrico en España”, lo que marca un avance para el sector. Este apoyo se centrará en la compra de coches eléctricos y en nuevas infraestructuras.

Estas ayudas forman parte del Plan España Auto 2030. Es una estrategia que nace tras nueve meses de trabajo entre el Ejecutivo y los fabricantes. Según explicó Sánchez, el plan incluye “25 medidas en ámbitos como la oferta, la demanda, la competitividad de la industria, la infraestructura de recarga y la nueva movilidad y economía circular”.

La meta principal del Gobierno es clara. Sánchez remarcó que España quiere mantener su peso como segundo fabricante europeo y noveno del mundo. Recalcó que este plan busca proteger “los puestos de trabajo que genera (en torno a dos millones)”, algo clave para el futuro de la industria.

Ayudas directas: así funcionará el Plan Auto+

Las ayudas directas ocupan un lugar central. Sánchez detalló que se lanzará el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros en 2026. Será una herramienta del Ejecutivo para que el ciudadano reciba ayuda inmediata al comprar un vehículo eléctrico.

Esta vez, las comunidades autónomas no gestionarán el programa . El presidente aclaró que será diferente al Moves, que termina el 31 de diciembre.

Estas ayudas buscan reducir el coste final del vehículo eléctrico. Según la patronal, esto permitirá competir de forma más clara. Josep María Recasens, presidente de Anfac, afirmó que el objetivo no es conservar lo logrado en cuarenta años, sino “salir a competir con determinación, valentía y coraje”.

El Gobierno te pagará por usar estos coches mediante un sistema más rápido, centralizado y pensado para las familias. Servirá para impulsar la demanda y acelerar la transición energética. Con estas medidas, España busca alinearse con los objetivos europeos.

Más puntos de recarga y menos trabas: así cambiarán las carreteras

La infraestructura será clave para que el Gobierno te pague por usar estos coches. Sánchez adelantó que en 2025 se lanzará un nuevo Moves Corredores, con 300 millones de euros. Este programa aumentará los puntos de recarga en carreteras donde hoy faltan opciones. También destacó que se reducirá la burocracia en los permisos.

El anuncio incluye fondos extra para la industria. Sánchez confirmó “580 millones de euros más para el Perte VEC”, con foco en innovación. Esta inversión será vital para que España compita con mercados más grandes.

Durante el acto, el secretario de Estado Jordi García Brustenga dio datos clave. Explicó que la producción de modelos electrificados debe subir del 12% en 2023 al 95% en 2035. En ventas, el salto irá del 10% al 100% en el mismo periodo. También definió este programa como un “plan vivo” que tendrá seguimiento y ajustes.

¿Qué implica este plan para los conductores?

El Gobierno pagará por usar estos coches con ayudas directas, precios más accesibles y un sistema de recarga más amplio. Los conductores tendrán más seguridad al elegir un vehículo eléctrico. Además, la industria española obtendrá respaldo para sostener empleos y atraer inversiones.

Las empresas del sector valoran que el país apueste por esta transición. Sánchez lo resumió con una frase que marca el tono del plan: “En el pasado producíamos coches ‘made in Spain’, pero en el futuro tenemos que ir al ‘made by Spain’”. Con esto, apunta a una industria más competitiva y moderna.