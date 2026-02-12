En el informe más reciente del Global Firepower Index correspondiente a 2026, España se sitúa como la 18 potencia militar a nivel mundial entre 145 países evaluados, con un PowerIndex de 0,3247, un indicador que resume capacidades terrestres, aéreas, navales, logísticas y financieras de cada fuerza armada. Este posicionamiento refleja la continuidad en la modernización y fortalecimiento del Ejército español tras años de mejoras en equipamiento, entrenamiento y planificación estratégica. El Global Firepower Index compara a 145 países a partir de más de 60 variables cuantitativas, que abarcan desde el número de efectivos, flota aérea y naval, hasta presupuesto de defensa, capacidades logísticas y estructura financiera. En la revisión de 2026, España registra un PowerIndex de 0,3247, manteniéndose cerca de países como Irán e Israel y por delante de naciones como Australia, Egipto o Ucrania en el posicionamiento global. El ascenso del Ejército español en el ranking se apoya en un proceso sostenido de modernización de equipamiento militar, la adquisición de plataformas tecnológicas avanzadas y la actualización de estructuras obsoletas. Además, el presupuesto de defensa ha registrado aumentos continuos en los últimos años, permitiendo mayores inversiones en sistemas de armas, capacitación y tecnología operacional, en línea con los compromisos de España dentro de la OTAN. Asimismo, la participación activa de España en misiones internacionales de paz y seguridad, bajo el amparo de organizaciones como la OTAN y la ONU, ha fortalecido la experiencia y reputación de sus Fuerzas Armadas en el ámbito global. Estas misiones no solo contribuyen a la estabilidad internacional, sino que también mejoran la interoperabilidad y preparación de las tropas españolas. En el contexto europeo del ranking Global Firepower, el Ejército español se sitúa detrás de potencias como Francia y el Reino Unido, que ocupan posiciones con mayor capacidad de despliegue y recursos, y se mantiene competitivo frente a Alemania y otras naciones de la Unión Europea. A nivel mundial, Estados Unidos lidera la clasificación, seguido de Rusia y China en el top 3, con India y Corea del Sur también entre las principales fuerzas militares globales. En el contexto latinoamericano del Global Firepower Index 2026, Brasil se mantiene como la principal potencia militar de la región, ocupando el puesto 11 a nivel mundial, consolidando su posición por encima de otras fuerzas regionales gracias a una combinación de tamaño de sus fuerzas armadas, capacidades logísticas y alcance estratégico. Siempre según este ranking, la Argentina figura como la segunda potencia militar en América latina, situada en el puesto 32 del ranking, seguida por México en el puesto 36, reflejando las diferencias de capacidades operativas y recursos entre las naciones de la región A pesar de los avances, el Ejército español enfrenta desafíos significativos. La necesidad de mantener y mejorar la preparación operativa, así como de continuar con la modernización de equipos y la formación del personal, son áreas prioritarias. Además, la adaptación a las nuevas formas de guerra, incluyendo la ciberseguridad y las operaciones en el espacio, requiere una atención constante. El compromiso de España con la innovación tecnológica y la colaboración internacional será crucial para mantener y mejorar su posición en futuros rankings. La participación en proyectos europeos de defensa y la inversión en investigación y desarrollo en el sector militar son pasos esenciales en esta dirección. La posición consolidada del Ejército español en el ranking mundial de fuerzas armadas pone de manifiesto el esfuerzo continuo por adaptarse a un entorno global dinámico y garantizar la seguridad nacional e internacional. Este reconocimiento refleja el compromiso y la dedicación de las Fuerzas Armadas españolas, así como el apoyo social e institucional para afrontar los retos de defensa y seguridad en las próximas décadas. Según el ranking Global Firepower 2026, que evalúa a 145 países mediante su índice PowerIndex (donde una puntuación más baja indica mayor capacidad militar), estas son las 10 fuerzas armadas más poderosas del mundo en 2026: El índice tiene en cuenta más de 60 variables, incluyendo número de efectivos, equipamiento terrestre, aéreo y naval, logística, recursos naturales y presupuesto de defensa.