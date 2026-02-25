El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la localidad asturiana de Infiesto un paquete de ayudas por mil millones de euros destinado a reforzar el sector primario en territorios rurales. La medida formará parte de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, que incluirá treinta líneas de actuación y sesenta medidas concretas. El plan contempla además una partida específica de veinte millones de euros para impulsar soluciones innovadoras de transporte sostenible en municipios rurales, donde el 85% de los residentes no utiliza el transporte público. El anuncio tuvo lugar durante la clausura de la European Rural Youth Forward Conference 2026, encuentro que reunió a líderes juveniles y responsables políticos europeos para debatir el futuro de la Europa rural. El grueso de la inversión se canalizará a través del fondo soberano “España Crece”, con subvenciones y financiación orientadas a facilitar inversiones estratégicas en el ámbito rural. El Ejecutivo busca fortalecer actividades como la gestión forestal activa, la agricultura regenerativa, la ganadería extensiva y la mejora de la eficiencia hídrica. La estrategia incorpora también apoyo a nuevos modelos de negocio rurales y proyectos de emprendimiento, con una dotación adicional de 80 millones de euros destinados a entidades locales. El objetivo oficial consiste en dinamizar la economía de municipios de menos de 5000 habitantes, que representan el 83% del total en España. Sánchez defendió que la planificación iniciada en 2019, cuando el reto demográfico adquirió rango ministerial, permitió revertir parcialmente la pérdida de población. Según los datos expuestos, los municipios pequeños perdieron 400.000 habitantes entre 2011 y 2017, pero ganaron 437.000 desde entonces. Aun así, el mandatario insistió en que el fenómeno demográfico exige medidas sostenidas y coordinación institucional. La nueva estrategia introduce un programa dotado con veinte millones de euros para apoyar soluciones de movilidad sostenible en áreas rurales. El Gobierno pretende fomentar alternativas al transporte tradicional en territorios donde la baja densidad poblacional dificulta la rentabilidad de los servicios públicos convencionales. España presenta fuertes contrastes demográficos. Mientras ciudades como Madrid o Barcelona superan los 750 habitantes por kilómetro cuadrado, provincias como Soria o Teruel registran menos de diez. Nueve de cada diez españoles viven en menos del tres por ciento del territorio nacional, lo que, en palabras del presidente, evidencia una fractura territorial que requiere acción conjunta de todas las administraciones. El plan incluye además una apuesta por la conectividad digital. Sánchez destacó que la cobertura de internet de alta velocidad alcanza al 82% de la población, un porcentaje superior al de Francia, Alemania o Italia. El Ejecutivo considera que garantizar acceso digital universal constituye una condición indispensable para fijar población, atraer talento joven y consolidar proyectos productivos en el entorno rural.