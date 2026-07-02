Más de 4.5 millones de metros cúbicos (m³) de agua fueron reabastecidos por Heineken en el último año. La empresa de bebidas recién reportó que lleva un 86% de avance hacia su meta de balance hídrico. Su enfoque va más allá de la reducción del consumo e incorpora la restauración de cuencas.

Por otro lado, Bachoco informó una reducción de más de 80,000 m³ de consumo de agua en sus plantas procesadoras. Además, el tratamiento de aguas residuales demostró que la estrategia no termina en el ahorro sino en la gestión integral del recurso.

Actualmente, la mayoría de los corporativos centra su narrativa de sostenibilidad en disminuir la huella de carbono. Sin embargo, en un país con creciente estrés hídrico como México, las empresas de bebidas y alimentos se están centrando en el cuidado del agua para preservar este recurso vital para sus negocios.

Por ejemplo, la planta de Heineken en Meoqui, Chihuahua, utiliza sólo 1.68 hectolitros de agua por hectolitro de cerveza, la mejor eficiencia dentro de todo el sistema global de la cervecera.

“El agua es mucho más que una materia prima para nuestro negocio; es un recurso esencial para las comunidades y un eje estratégico para el futuro de nuestra operación. Esto nos impulsa a actuar con precisión, entendiendo las condiciones de cada cuenca y trabajando bajo tres principios: reducir, reusar y reabastecer”, mencionó Inti Pérez, directora de sustentabilidad corporativa de Heineken México, en un comunicado.

En el último mes, Bachoco, Heineken y Starbucks han comunicado sus avances en temas de sostenibilidad en sus respectivos negocios. El común denominador es que han dejado atrás el simple discurso de ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza por sus siglas en inglés) para enfocarse en la ventaja competitiva y en la eficiencia que las acciones de sostenibilidad le traen a la operación.

En el caso de Bachoco, aunque su reporte jamás menciona el concepto de “descarbonización competitiva”, en el fondo eso es lo que describe, pues sigue la lógica de invertir en eficiencia - reducir costos - disminuir emisiones - fortalecer competitividad.

Bachoco convierte el ahorro de energía y agua en una ventaja competitiva para su operación. “La empresa ha entendido que la eficiencia ambiental y la eficiencia económica no son opuestas, sino complementarias. Reducir consumo energético e hídrico también traen consigo beneficios económicos aprovechables en otras áreas”, dijo la compañía en un comunicado.

Llevar la sostenibilidad al consumidor

El cuidado del agua también es una de las preocupaciones de Starbucks, pero también lo son la la disminución de emisiones de carbono y la optimización en el uso de energía. Desde 2023, las nuevas tiendas Starbucks en México están diseñadas para reducir el impacto ambiental de su operación.

Algunas tiendas Starbucks incorporan elementos visibles como paneles solares o sistemas de reciclaje de agua, mientras que otras integran soluciones sostenibles dentro de su operación diaria mediante electrodomésticos de alta eficiencia, pinturas y selladores de bajas emisiones, así como sistemas de gestión de energía.

Pero quizá el aspecto más interesante es que Starbucks intenta que el cliente participe activamente en la separación de residuos, integrando el proceso dentro de la experiencia de compra, mediante su Plan de Manejo de Residuos en la Ciudad de México, el cual ya se realiza en 260 tiendas de las 940 en todo el país.

La iniciativa busca fortalecer la gestión responsable de residuos en sus operaciones, a través de un sistema de separación en tres categorías: orgánicos, inorgánicos y compostables, lo que facilita su correcta disposición tanto para clientes como para partners.

Además, Starbucks busca también que los clientes participen en acciones de economía circular, mediante el programa “Granos para tu jardín”, que reutiliza café usado para composta, el cual se reparte de manera gratuita entre los clientes.

Menos CO₂

En sólo un año Bachoco ha llevado a cabo más de 70 proyectos de energía renovable. Uno de los más relevantes es la instalación de paneles solares con 18 MWp de capacidad instalada acumulada y 14,102 MWh generados en 2025. Su estrategia le ha permitido la reducción de 6,178 toneladas de CO₂.

Asimismo, en el pilar Ambiental, Heineken México reporta una reducción del 30% en emisiones de alcance 1 y 2, así como un 28% en su cadena de valor.

Estos son sólo algunos ejemplos de que los resultados de las estrategias de sostenibilidad representan cada vez más una ventaja competitiva para las empresas.