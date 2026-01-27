La cadena valenciana sorprende con una novedad de marca propia que ya despierta interés entre los clientes por su sabor y su fácil preparación.

La cadena de supermercados Mercadona ha vuelto a agitar el mercado de productos listos para consumir con el lanzamiento de su torrezno precocinado Hacendado. Esta novedad está disponible tanto en tiendas físicas como en la tienda online de la cadena y ha generado ya muchas reacciones positivas entre los “jefes”, como denomina la compañía a sus clientes.

Con un precio de 7,35 euros por bandeja y un peso aproximado de 420 gramos, esta propuesta está pensada para quienes buscan un aperitivo sabroso y de calidad sin complicaciones en su preparación. Mercadona confía en que el producto se convierta en uno de los más demandados de su surtido cárnico durante los próximos meses.

El nuevo torrezno Hacendado se vende en bandeja y está listo para hornear o preparar en freidora de aire en pocos minutos. Mercadona

Un clásico reinventado para el paladar moderno

El torrezno precocinado Hacendado llega a los lineales de Mercadona como una reinterpretación de uno de los aperitivos más emblemáticos de la gastronomía española. Su formato precocinado permite a los consumidores disfrutar de la textura crujiente y el sabor tradicional del torrezno con apenas 20 minutos de horneado o en freidora de aire, con la corteza hacia arriba, para conseguir una corteza dorada y tostada.

Este producto forma parte de la gama Hacendado, la marca propia de Mercadona que agrupa una amplia variedad de alimentos con una relación de calidad y precio muy valorada por los clientes. En este caso, el torrezno se posiciona como una opción ideal tanto para picoteos informales como para acompañar encuentros familiares o con amigos, sin perder el carácter tradicional del producto.

El lanzamiento no ha sido casual. Mercadona ha trabajado con uno de sus proveedores cárnicos de confianza para desarrollar este torrezno con sabor peculiar y textura equilibrada, que responde a la creciente demanda de productos que combinan conveniencia y calidad gastronómica.

La colaboración con una de las empresas líderes del país y la calidad del producto

La elaboración de este torrezno corre a cargo de Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A., más conocida como Incarlopsa, una de las principales empresas cárnicas del país. Incarlopsa es un proveedor histórico de Mercadona y cuenta con una extensa trayectoria en el desarrollo de productos de cerdo, embutidos y elaborados con un fuerte arraigo en la tradición alimentaria española.

Con sede en Tarancón (Cuenca), esta empresa familiar ha consolidado una posición destacada en el sector cárnico nacional, con un volumen de negocio que supera los 1000 millones de euros y una amplia gama de productos que abarcan desde jamones hasta elaborados frescos y embutidos.

La colaboración con Mercadona para producir el torrezno Hacendado se suma a una larga relación de interproveedor que busca combinar materias primas de calidad con procesos que garanticen sabor y textura deseados por los consumidores .

Además, el producto se presenta sin gluten, lo que amplía su atractivo para quienes buscan opciones incluidas dentro de dietas sin este componente, sin renunciar al sabor clásico del torrezno español.

Reacciones de los clientes y expectativas de mercado

Desde su llegada a las estanterías, el torrezno precocinado Hacendado ha recibido comentarios favorables en redes sociales, donde consumidores comparten imágenes y opiniones sobre su sabor y facilidad de preparación, destacando la corteza crujiente y la jugosidad interior como puntos altos del producto.

En comunidades online y perfiles vinculados a gastronomía y novedades de Mercadona, muchos usuarios celebran la llegada de esta versión lista para cocinar que, para muchos, representa una manera de disfrutar de un clásico sin tener que emprender largos procesos en la cocina.

Esta respuesta sugiere que el producto puede convertirse en uno de los más populares de su categoría dentro de las tiendas de Mercadona, especialmente en un mercado donde los aperitivos de elaboración tradicional continúan gozando de alta demanda.

El nuevo producto de Mercadona busca reproducir la textura crujiente y el sabor tradicional del torrezno con una preparación sencilla en casa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Aunque algunos consumidores ya opinan en redes que el torrezno resulta perfecto para compartir en reuniones informales, otros subrayan su versatilidad para acompañar platos principales o como complemento en tablas de embutidos y quesos.

Con una mezcla de tradición renovada y conveniencia pensada para el ritmo de vida actual, el torrezno Hacendado apunta a consolidarse como uno de los productos estrella del surtido cárnico de Mercadona en 2026, un año en el que la innovación en marcas propias sigue siendo uno de los pilares de la estrategia de la cadena valenciana.