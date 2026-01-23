El potente producto de limpieza de Mercadona del que todos hablan: qué es y cómo se usa. Fuente: Freepik.

La reconocida cadena de supermercados valenciana, Mercadona, tiene una sección de limpieza que se destaca por sus más de 400 productos. Así, es una de las más extensas y completas del mercado.

Entre los productos más populares de la cadena se encuentran artículos de limpieza como la fregona de microfibra, el borrador mágico y la lejía multiusos Bosque Verde, un producto usado habitualmente como desinfectante doméstico en distintas superficies.

Hoy hablamos de un producto que se ha vuelto popular para combatir uno de los problemas más comunes en la cocina: la grasa incrustada y la suciedad difícil de eliminar en ollas, cazuelas y sartenes.

La grasa acumulada y los restos quemados pueden ser difíciles de quitar con un lavado normal, pero conviene evitar afirmaciones tajantes sobre “efectos nocivos” sin evidencia. En redes y notas de consumo, algunos usuarios recomiendan el limpiador de chimeneas Bosque Verde como truco para desprender suciedad muy adherida, aunque su uso principal está pensado para chimeneas y no como limpiador específico de utensilios de cocina.

El producto de Mercadona que muchos usan para quitar grasa incrustada en ollas y sartenes

Cuando la grasa y los restos quemados se acumulan durante mucho tiempo, es habitual que las ollas y sartenes queden con manchas difíciles de quitar y un aspecto descuidado. Por eso, muchas personas buscan productos más potentes para facilitar la limpieza sin tener que frotar durante minutos.

Frente a este tipo de suciedad persistente, uno de los productos que más se menciona es el limpiador desincrustante de chimeneas Bosque Verde con pistola, disponible en Mercadona. Está formulado para la limpieza de chimeneas y superficies con hollín, y algunos usuarios también lo aplican en zonas con grasa muy adherida, como barbacoas u hornos. Si se usa fuera de su finalidad principal, conviene revisar siempre las instrucciones del envase y extremar precauciones.

El potente producto de limpieza de Mercadona del que todos hablan: cuál es y para qué sirve.

Se trata de un producto de limpieza potente que puede ayudar a retirar suciedad difícil en poco tiempo, aunque el resultado dependerá del tipo de material, el nivel de incrustación y el modo de uso.

Cómo limpiar ollas y sartenes muy sucias: precauciones si usás un limpiador de chimeneas

Si querés probar una limpieza más profunda para eliminar grasa adherida, estos son algunos pasos habituales que recomiendan usuarios. Eso sí: al tratarse de un producto pensado para chimeneas, es importante actuar con cuidado y aclarar bien después.



Pasos para limpiar ollas y sartenes muy sucias (con precaución)