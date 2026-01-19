Mercadona repartirá 280 millones de euros entre sus trabajadores en marzo y ampliará las vacaciones, reforzando su política de incentivos y bienestar laboral.

La negociación de condiciones laborales se ha convertido en un tema central en España, sobre todo en sectores con alta demanda de empleados estables. En medio de ese contexto, una de las mayores cadenas de distribución del país ha anunciado una decisión que impactará directamente a sus trabajadores.

Mercadona confirmó que repartirá próximamente una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros entre sus empleados y, al mismo tiempo, ampliará el período de vacaciones anuales, consolidando una política de recursos humanos que ha ido evolucionando año tras año.

Mercadona anuncia nuevas mejoras laborales tras cerrar un ejercicio con sólidos resultados económicos.

Qué implica la gratificación extraordinaria para los empleados

El próximo mes de marzo, Mercadona realizará un desembolso extra para su plantilla que equivale a una mensualidad adicional, lo que representa un total de 280 millones de euros destinados a todos los trabajadores del grupo en España y Portugal. Esta gratificación se suma a la retribución variable que la compañía ya aplica, la cual puede consistir en una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada empleado.

El pago extraordinario se distribuirá de forma generalizada y responde, según la empresa, al reconocimiento del “esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo”, al que Mercadona considera un pilar clave en su productividad, eficiencia y gestión empresarial.

Esta no es la primera vez que la compañía recurre a este tipo de incentivos. En 2025, ya había implementado un incremento salarial del 8,5% para el 100% de su plantilla, consolidando así un patrón de mejoras progresivas en la remuneración.

Para contextualizar, Mercadona es una cadena de supermercados fundada en 1977 con sede en Tavernes Blanques (Comunidad Valenciana), que opera miles de tiendas en España y Portugal y emplea a más de 110.000 trabajadores, lo que la convierte en uno de los mayores empleadores del sector retail en ambos países.

Cómo cambia el período de vacaciones para su plantilla

Además de la gratificación extraordinaria, Mercadona ha anunciado una ampliación del período de vacaciones anuales para todos sus empleados. A partir de 2026, la empresa elevará los días de descanso de 30 a 37 días al año, aumentando así en una semana la duración de las vacaciones.

Este cambio representa un enfoque más ambicioso respecto al equilibrio entre vida laboral y descanso, en comparación con lo que ofrecen muchas otras empresas del sector. La compañía ha destacado que este ajuste obedece a una política que busca mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y fomentar un entorno laboral más atractivo y competitivo.

La ampliación de los días de descanso se aplicará tanto en España como en Portugal y forma parte de un paquete de medidas consensuadas por el comité de dirección de la empresa tras los resultados del último ejercicio fiscal.

Estos 37 días de vacaciones suponen un salto notable respecto al promedio en el sector, donde la media de días libres suele ser inferior en muchas redes de supermercados u otros negocios de distribución.

Por qué estas decisiones están marcando tendencia en el sector

La combinación de una gratificación extraordinaria y más días de vacaciones sitúa a Mercadona en una posición destacada dentro de las políticas laborales de las grandes empresas en España. Este paquete de beneficios no solo busca recompensar a los empleados por su desempeño, sino también retener talento en un mercado de trabajo competitivo.

La cadena ha argumentado que estas medidas forman parte de su modelo propio de recursos humanos, que se basa en escuchar y responder a las necesidades de su equipo, integrando mejoras cuando aportan valor en términos de satisfacción y eficiencia.

Para muchos trabajadores, esta combinación de beneficios puede traducirse en una mayor estabilidad económica y un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En un momento en el que la atracción y retención de talento se ha vuelto un desafío importante en el sector minorista, iniciativas de este tipo pueden marcar la diferencia para empleados actuales y futuros.

Además, los incentivos económicos, como la gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, tienen un impacto tangible en la percepción de la retribución total del trabajador, algo que puede influir positivamente en la motivación y el compromiso con la empresa.

La gratificación extraordinaria y la ampliación de vacaciones beneficiarán a miles de trabajadores de la cadena.

Al mismo tiempo, la extensión de las vacaciones puede reflejar un intento por equilibrar las exigencias operativas de un sector con altos ritmos de trabajo y la necesidad de ofrecer un descanso adecuado, algo que cada vez valoran más los trabajadores en España y Portugal.

Con estas medidas, Mercadona reafirma su apuesta por diferenciarse no solo como una empresa líder en distribución de alimentos, sino también en la gestión y condiciones laborales de su plantilla, con beneficios que van más allá del salario base y buscan responder a las expectativas de una fuerza laboral en evolución.