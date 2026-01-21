Mercadona refuerza su apuesta por la venta online con nuevos centros logísticos y empleo especializado para acelerar entregas y mejorar su servicio digital en España.

Mercadona vuelve a sacudir el mercado laboral. El supermercado líder en España anunció un proceso de selección de 400 trabajadores para la puesta en marcha este próximo verano de un almacén dedicado en exclusiva a la venta online que operará desde el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

Se trata de la tercera “colmena”, nombre con el que denomina Mercadona a los centros logísticos especializados en la venta online, que la empresa de Juan Roig tendrá el Madrid. Las otras dos están ubicadas en Getafe y Boadilla del Monte. Asimismo, la cadena ya cuenta con colmenas en Valencia, Barcelona, Alicante y Sevilla.

La oferta de trabajo, publicada en el Portal de Empleo de la empresa, dice que los 400 puestos a cubrir estarán destinados a preparadores y repartidores de pedidos, necesarios para poner en funcionamiento la nueva tienda .

Las plataformas logísticas permiten a Mercadona ampliar su cobertura y reducir los tiempos de entrega en el comercio electrónico. Mercadona

Para el primero de los perfiles, Mercadona solicita personal para preparar y embolsar productos provenientes de pedidos online.

En cuanto al puesto de repartidor, la compañía valenciana explica que las tareas a desarrollar serán cargar los pedidos en la furgoneta de reparto, conducir hasta el destino, descargar y entregar la compra en la casa o lugar de recepción indicado. Mercadona, además, dará a los repartidores rutas definidas que harán con furgonetas adaptadas que evitan sobreesfuerzos.

En ambos casos no es requisito indispensable contar con experiencia previa, ya que la formación correrá por cuenta de Mercadona.

Aunque sin duda, el gran atractivo de estas dos ofertas de trabajo está en los sueldos. Porque la cadena ofrece por 40 horas semanales una paga de inicio de 1734 euros brutos mensuales con progresión salarial hasta alcanzar en el cuarto año los 2346 euros por mes brutos.

Con todo, una segunda alternativa de 22,5 horas a la semana o tres días semanales, según la necesidad de aspirante, la retribución mensual bruta con progresión salarial va de 975 euros iniciales que cuatro años después alcanzará a 1319 euros.

También para ambos casos -ambos de carácter indefinido- los turnos serán rotativos de mañana y tarde o turno fijo de noche.

De acuerdo al balance de 2024, últimos datos públicos de Mercadona, la cadena creó más de 6000 nuevos puestos de trabajo de empleo estable y de calidad, 4300 en España y 1700 en Portugal, hasta alcanzar la cifra de 103.000 personas y 7000 respectivamente.

Por otra parte, incrementó el salario un 8,5%, más de 5 puntos por encima del IPC de España y Portugal, además de compartir un variable (prima) de 700 millones de euros por objetivos que va ligada a los beneficios de la compañía, lo que un trabajador con más de 4 años de antigüedad recibió el 1 de marzo de 2025 otros 6.000 euros brutos, correspondiente a tres mensualidades en variable.

Más vacaciones y gratificación extraordinaria en 2026

El pasado 19 de diciembre, el Comité de Dirección de Mercadona acordó la ampliación del período de vacaciones en una semana más, que pasa de 30 a 37 días al año, para 110.000 trabajadores de la compañía. La empresa explica que esta medida, que entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores.

Asimismo, la puesta en marcha de esta iniciativa, supondrá un coste de 100 millones de euros anual.

Los centros de venta online concentran personal especializado en preparación de pedidos y logística de última milla. Mercadona

Por otra parte, en esa misma comunicación, el Comité informó que, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

En definitiva, subrayó la compañía, estas medidas supondrán un esfuerzo inversor de 380 millones de euros.