El perfume Éclat Shine for Her de Mercadona cuesta 12 euros y se comercializa en un frasco de 100 mililitros.

El perfume de Mercadona de 12 euros que recuerda a dos fragancias famosas de Carolina Herrera y Escada es Éclat Shine for Her, una opción que destaca por su combinación de notas frutales, florales y orientales. Su composición evoca aromas de perfumes conocidos, pero a un precio más accesible.

La fragancia pertenece a la familia olfativa oriental frutal y combina matices dulces con un fondo de ámbar y almizcle. Entre las comparaciones que despierta se encuentran La Bomba, de Carolina Herrera, lanzada en 2025, y Moon Sparkle, de Escada, un perfume de 2007 que actualmente está descatalogado.

Éclat Shine de Mercadona: así es el perfume de 12 euros

Éclat Shine for Her se comercializa en un frasco de 100 mililitros por 12 euros en España. Su propuesta olfativa combina notas de frutos rojos con matices florales y un fondo cálido, una mezcla que busca aportar un aroma dulce y envolvente.

La fragancia presenta notas de salida de fresa y grosella negra, seguidas por un corazón floral de fresia. En el fondo, el ámbar y el almizcle aportan profundidad y persistencia.

Su composición también se describe a través de tres ingredientes destacados: frambuesa negra, peonía y vainilla. Esta combinación frutal, floral y dulce es uno de los elementos que permiten establecer similitudes con otras fragancias femeninas conocidas.

Éclat Shine, de Mercadona, combina notas de frutos rojos, fresia, ámbar y almizcle. Captura sitio web Mercadona

La Bomba de Carolina Herrera: una fragancia floral, frutal y ambarada

La Bomba, de Carolina Herrera, es una fragancia femenina lanzada en 2025 que pertenece a la familia olfativa floral frutal ambarada. Su precio indicado es de 151 euros por un frasco de 80 mililitros, una diferencia considerable frente a los 12 euros de Éclat Shine. Su composición se estructura en torno a tres notas principales:

Salida: pitaya exótica.

Corazón: peonía cereza y frangipani rojo.

Fondo: vainilla solar.

La presencia de notas frutales, florales y dulces permite encontrar puntos en común entre ambas propuestas. Sin embargo, sus pirámides olfativas no son idénticas: La Bomba incorpora pitaya exótica y vainilla solar, mientras que Éclat Shine destaca por los frutos rojos, la fresia, el ámbar y el almizcle.

Éclat Shine, el perfume de Mercadona, comparte algunas notas olfativas con Moon Sparkle, una fragancia de Escada actualmente descatalogada. Freepik

Moon Sparkle de Escada: el perfume de 2007 que recuerda a Éclat Shine

La otra fragancia que se relaciona con el perfume de Mercadona es Moon Sparkle, de Escada. Lanzada en 2007 y creada por el perfumista Aurélien Guichard, pertenece a la familia olfativa floral frutal y actualmente está descatalogada. Su pirámide olfativa reúne ingredientes que también aparecen en la descripción de Éclat Shine:

Notas de salida: fresa, grosellas negras, manzana roja y cítricos.

Notas de corazón: guisante de olor, fresia, jazmín y rosa.

Notas de fondo: frambuesa, almizcle, sándalo y ámbar.

Las similitudes más claras se encuentran en la fresa, las grosellas negras, la fresia, el almizcle y el ámbar. Estos ingredientes explican la asociación entre las dos fragancias, aunque sus composiciones completas presentan diferencias.

Así, Éclat Shine reúne por 12 euros una combinación de notas frutales, florales y cálidas que puede recordar a perfumes de otras marcas. La comparación con Moon Sparkle también remite a una fragancia de hace casi dos décadas que ya no se encuentra en el catálogo.