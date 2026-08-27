Merakio, youtuber argentino: “Todos los perfumes de Mercadona son una copia de los de diseñador”.

Los perfumes de Mercadona en España se han convertido en una alternativa popular para quienes buscan fragancias similares a las de grandes marcas sin pagar el precio de los productos de alta gama. Algunas de sus referencias son conocidas precisamente por sus semejanzas con perfumes de diseñador.

El youtuber argentino Merakio puso el foco en estas equivalencias en uno de sus vídeos, en el que probó varias fragancias de Mercadona y las comparó con perfumes reconocidos. Según explicó, “Todos los perfumes del Mercadona son la copia de un perfume que existe en la vida real”, aunque también señaló diferencias en aspectos como la duración y la intensidad.

Cómo son los perfumes de Mercadona y por qué cuestan tan poco

Una de las principales características de estas fragancias es su precio, considerablemente inferior al de los perfumes de diseñador con los que suelen compararse. En el vídeo, Merakio utilizó como ejemplo Rebel, una fragancia de Mercadona que, según indicó, cuesta alrededor de 8 euros.

El creador de contenido explicó que el precio puede estar relacionado con su composición y rendimiento: “¿Por qué sale tan barato? Porque no tiene tanta fijación y tiene mucho alcohol”. Aun así, valoró positivamente el producto y añadió: “Pero va. Es un perfume que, según la gente, es más parecido al Blue de Chanel”.

La comparación con perfumes de lujo no significa que ambas fragancias sean idénticas. De hecho, el propio Merakio matizó que “no es lo mismo que el perfume original”, aunque consideró que puede ser una opción atractiva por su precio y concluyó: “pero está bárbaro, es un gran regalito”.

Como Tú Rebel es una alternativa económica de Mercadona. (Fuente: Mercadona)

Los perfumes de Mercadona que Merakio comparó con marcas de diseñador

Durante el vídeo, Merakio probó diferentes referencias masculinas y femeninas de Mercadona y señaló a qué perfumes conocidos le recordaban. Entre las fragancias que aparecen en su recorrido se encuentran:

Rebel: el youtuber lo relacionó con Bleu de Chanel , aunque advirtió que el parecido no es exacto. Las comparativas disponibles también sitúan Como Tú Rebel entre las fragancias de Mercadona asociadas a Bleu de Chanel.

Fuerza: Merakio la comparó con el perfume masculino de Jean Paul Gaultier , conocido por su característico frasco con forma de torso. Según las equivalencias recopiladas, Como Tú Fuerza se asocia con Le Male.

Aqua Digilo: durante la prueba, el creador de contenido señaló que encontraba un parecido con una fragancia de diseñador y valoró positivamente el resultado.

My Soul Glacier: Merakio la identificó durante la prueba con Phantom de Paco Rabanne , una equivalencia que también aparece en recopilaciones actuales de perfumes de Mercadona.

Black Excess: fue otra de las fragancias masculinas que probó durante el vídeo.

Él: el youtuber la relacionó con Emporio Armani y la incluyó entre las fragancias que quiso probar.

Ikiru: Merakio la vinculó con una fragancia de Issey Miyake .

My Soul Enchanted: en la sección femenina, la comparó con Libre de Yves Saint Laurent .

Manzana: la fragancia fue relacionada durante el vídeo con Nina Ricci.

Merakio, youtuber argentino: “Todos los perfumes de Mercadona son una copia de los de diseñador”. Captura de Youtube- Merakio/ Gemini-IA

Perfumes de Mercadona: una alternativa económica, pero no idéntica al original

El análisis de Merakio pone el foco en una de las principales razones por las que los perfumes de Mercadona han ganado popularidad: permiten acceder a fragancias que recuerdan a productos de diseñador por un precio mucho menor.

Asimismo, las equivalencias pueden servir como referencia para encontrar aromas similares sin realizar el desembolso de un perfume de lujo, aunque la fijación, las notas y el resultado final sobre la piel pueden ser diferentes.